“Bosch Connected World” präsentiert die Vorteile der “All In One Edge”-Lösung ONCITE

Edge-Computing läutet 2020 einen Paradigmenwech­sel im Cloud-Computing ein. Ein zentraler Vorteil: Server können die Massendaten aus Fabriken ohne Zeitverzögerung auswerten und bei Vorfällen unverzüglich Maßnahmen einleiten. Dies ist die Basis für KI-basierte Prozesse. Zudem spricht für Edge-Computing die Tatsache, dass der Datenproduzent die Daten­souveränität behält. Diese und weitere Vorteile werden auf der ?Bosch Connected World? am 19.-20. Februar in Berlin anhand der ?All In One Edge?-Lösung ONCITE gemein­sam mit SupplyOn und Bosch Connected Industry vorgestellt. Aus der Friedhelm Loh Group, zu der auch Rittal gehört, kommen die Serverkompo­nenten sowie die Plattform. Partner wie Bosch Connected Industry liefern Applikationen, die IIoT-Anwendungen und eine schnelle Digitali­sierung der Pro­duktion ermöglichen.

ONCITE ist ein hochverfügbares und flexibel skalierbares Edge-Cloud-Rechenzentrum mit einem echtzeitfähigen Edge-Cloud-Stack und einem vorinstallierten, erweiterbaren branchenspezifischen Portfolio von Edge-Anwendungen. So ergibt sich eine Komplett­lösung für die schnelle Verarbeitung und Analyse von Industriedaten am eigenen Pro­duktions­standort. Als fabrikinternes Edge-Cloud-Rechenzentrum ermöglicht ONCITE die Digitali­sierung der Fabrik und gleichzeitig die Adaption auf diverse digitale Produktions­platt­formen wie sie von VW und BMW geplant sind.

Die Appliance bringt alle Daten eines Unternehmens zusammen und über spezielle Konnektoren können die Daten anderen so zur Verfügung gestellt werden, dass der Daten­produzent weiterhin die Datensouveränität behält ? ganz gleich, ob er diese Daten beispielsweise anonym zu Analysezwecken mit anderen teilen oder z.B. an seine Kunden zur Qualitäts­dokumentation weitergeben möchte.

Demonstration von Anwendungsszenario ?Track & Trace?

Auf der Bosch Connected World wird anhand von ONCITE gezeigt, wie Daten, die wäh­rend der Produktion in unterschiedlichen Systemen anfallen, an einer Stelle gebündelt und zentral ausgewertet werden können.

Auf Basis der in ONCITE erzeugten strukturierten Track & Trace-Daten können Auswer­tungen über die Produktion erstellt und in einem Trusted Execution Environment für kundenseitige Systeme verwendet werden. Die Ergebnisse können über auditierbare, sichere Übertragungswege wie z.B. den IDS-Connector auch an Dritte (z.B. OEMs/Pro­dukt­hersteller) distribuiert werden, womit eine sehr wichtige aktuelle Anforderung für die Zu­lieferer der Automobilindustrie erfüllt wird.

Dieser Datensatz wird nahezu in Echtzeit über den gesicherten IDS-Connector an die Plattform SupplyOn übertragen und mit den dort zur Verfügung stehenden kaufmänni­schen Daten verknüpft. Auf diese Weise ent­steht eine durchgängige Historie eines Kundenauftrags, mit der sich Probleme in der Lieferkette sehr schnell lokalisieren und beseitigen lassen und für eine Supply-Chain-übergreifende Rückverfolg­barkeit zur Verfügung gestellt werden.

Kein Ersatz für klassische Cloud-Lösungen ? eine sinnvolle Ergänzung

ONCITE ist als Edge Cloud-Rechenzentrum eine zu den klassischen Cloud-Platt­formen kompatible Ergänzung. Mit ONCITE kann der Kunde die Daten vom Sensor in die Cloud bringen. Entscheidend ist, dass sich die Edge-Cloud in dessen Zugriff befindet und er entscheidet, welche Daten vom Sensor, wohin und wie weitergegeben werden.

Die Appliance ist Cloud-Provider-unabhängig. Alle Daten können in allen Private- oder Public-Cloud-Systemen weiterverarbeitet werden. Durch offene Schnittstellen kann ONCITE zum Beispiel mit den großen Public Clouds verbunden werden. Unternehmen können die Appliance sowohl für Hybrid- als auch für Multi-Cloud-Lösungen einsetzen und erhalten damit das Beste aus zwei Welten: Datensouveränität und Echtzeitfähigkeit sowie die Vernetzung mit anderen Cloudsystemen.

Kurzporträt ONCITE:

ONCITE ist ein hochverfügbares und flexibel skalierbares Edge-Cloud-Rechenzentrum mit einem echtzeitfähigen Edge-Cloud-Stack und einem vorinstallierten, erweiterbaren branchenspezifi­schen Portfolio von Edge-Anwendungen. Mit German Edge Cloud, IoTOS, iNNOVOCloud und Rittal befinden sich vier Tochterunter­nehmen der Friedhelm Loh Group in dem ONCITE-Konsortium. Sie alle bringen unterschied­liches Know-how ein, das in Verbindung mit den Leistungen von Bosch Connected Industry diese All-in-One-Lösung ermöglicht. Rittal liefert die Serverkomponenten, iNNOVOCloud baut gemeinsam mit der German Edge Cloud die Edge-Cloud-Plattform und die Partner Bosch und IoTOS liefern die Applikationen, die die IIoT-Anwendungen ermöglichen.

www.oncite.io