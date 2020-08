bpi Publisher erleichtert das Management der Verkaufsunterlagen bei Voglauer

Voglauer Gschwandtner & Zwilling GmbH, traditionsreicher Hersteller von Naturholzmöbeln, vertraut auf den Publisher von bpi solutions. Die Cross Media Publishing- und Katalog-Managementlösung wird im Unternehmen für die Erstellung und das Management der internationalen Verkaufs- und Preisunterlagen für alle Vertriebskanäle und Sprachen eingesetzt.

Die Voglauer Gschwandtner & Zwilling GmbH produziert seit über 80 Jahren produziert für den europäischen Markt Möbel und Hotelzimmereinrichtungen der Premiumklasse. In bester Handwerkstradition und unter Zuhilfenahme modernster Technik. Aus dem kleinen Tischlereibetrieb, gegründet 1932 durch Sebastian Gschwandtner in der Abtenau, ist ein international erfolgreiches Unternehmen mit mehr als 400 Mitarbeitern geworden, das vor allem Bereich Naturholzmöbel bekannt ist. Bis heute ist Voglauer ein familiengeführter Betrieb.

Das Familien- & Traditionsunternehmen Voglauer vertraut auf das integrierte, modulare Publishingsystem. Das Management der Produktdaten in einem einheitlichen System und die umfassenden Automatisierungsmöglichkeiten unterstützen im Unternehmen die schnelle und kostensparende Verkaufsunterlagenerstellung und ?aktualisierung. Der bpi Publisher deckt den gesamten Prozess bei Voglauer ab – von der Erstellung bis zur individuellen Anpassung der Verkaufsunterlagen und Listen. Alle relevanten Informationen wie Artikel, Varianten, Beschreibungen, Preise, Konditionen, Piktogramme und Fotos werden in einer Datenbank verwaltet. Durch die direkte Verknüpfung der Inhalte mit dem Layout entfallen zeitraubende manuelle Anpassungen.

Der bpi Publisher überzeugt bei Voglauer durch die einfache Bedienbarkeit, den anwenderfreundlichen Aufbau und die Steuerung der internationalen Verkaufsunterlagen durch das integrierte Übersetzungstool. Die Unicodefähigkeit hilft dem Unternehmen auch osteuropäische Sprachen mühelos in den Verkaufsunterlagen umzusetzen. Ferner erfolgt ?die Erstellung von ScanPrix Dateien für die Handelspartner automatisiert.

Der bpi Publisher unterstützt Voglauer erstklassige Qualität zu liefern und gleichzeitig den Zeit- und Kostenaufwand für die Pflege der Produktinformationen sowie die Korrekturzyklen und Fremdkosten zu minimieren.

Die bpi solutions gmbh & co. kg, Software- und Beratungshaus in Bielefeld, unterstützt ihre Kunden seit Beginn der 1980er Jahre erfolgreich mit einem unternehmensübergreifenden Lösungskonzept von einfach zu bedienender Standardsoftware und branchenorientierten Lösungen in der Möbelindustrie, Logistik und anderen Branchen. Das Leistungsspektrum reicht von der Beratung, über die Konzeption und die Entwicklung bis zur Integration neuer Anwendungen. Schwerpunkte sind die Optimierung und Automatisierung der Geschäftsprozesse in Marketing, Verkauf und Service. Grundlage sind die eigenen Produkte und Lösungen in den Bereichen Customer Relationship Management, Cross Media Publishing, Supplier Relationship Management und integrierten Portallösungen. Die Lösungen helfen schnelle Kommunikationswege aufzubauen und umfassende Informationen sowohl dem Innen- und Außendienst als auch Kunden, Lieferanten und Partnern zur Verfügung zu stellen.

Darüber hinaus ist bpi solutions als Systemintegrator in den Bereichen Geschäftsprozess-integration, Dokumenten Management und Archivierung tätig. Ausgangspunkt sind die auf Standardtechnologien basierenden Lösungen führender Hersteller wie Axence, CAS Software AG, dataglobal GmbH, Insiders Technologies GmbH, INSPIRE TECHNOLOGIES GMBH, OPTIMAL SYSTEMS GmbH, United Planet GmbH, die nicht nur IT-Systeme integrieren, sondern auch die Geschäftsprozessmodellierung ermöglichen, Prozesse überwachen und Ergebnisse auswerten, sowie Echtzeitinformationen zur Optimierung der Geschäftsprozesse zur Verfügung stellen. Durch innovative Prozessintegration, effektives Datenmanagement und revisionssicheres Archivieren erreichen Unternehmen signifikante Effizienzsteigerungen und sichern durch vorausschauendes Handeln ihren Wettbewerbsvorsprung.