bpi solutions: Digitalisierung mitöffentlichen Förderprogrammen

bpi solutions, Software- und Beratungshaus in Bielefeld seit fast 40 Jahren, ist die branchenübergreifende Anlaufstelle für mittelständische Unternehmen in Ostwestfalen, Nordrhein-Westfalen und bundesweit. Die Bielefelder geben Antworten auf Fragen der Digitalisierung aus der unternehmerischen Praxis und setzen IT-Lösungen erfolgreich um.

Das Thema Digitalisierung ist im Mittelstand an?gekommen! Doch wie weit ist die digitale Transformation im deutschen Mittelstand bereits fortgeschritten? Wie genau Mittelständler ihr unternehmerisches Handeln planen, um beispielsweise das eigene Geschäftsmodell zu optimieren oder gar umzukrempeln, in die passenden Technologien zu investieren oder wertvolle Partnerschaften zu bilden, dazu werden häufig die Experten von bpi solutions hinzugezogen.

Anhand methodischer Auswertungen und Best-Practice Beispielen erfahren die mittelständischen Unternehmen, welche Möglichkeiten sich dem jeweiligen Betrieb bieten, sich derzeit strategisch aufstellen um systematisch, konsequent und effizient zu digitalisieren.?Dabei bindet bpi solutions die verschiedenen, teils neugeschaffenen Förderprogramme ein, um auch wirtschaftliche Vorteile für die Unternehmer zu nutzen. Ob ?digital jetzt? oder ?go digital?, aktuell lohnt sich ein Blick in die jeweiligen Programme mit der Aussicht die eigenen Projekte kostengünstiger zu gestalten. Von der Potentialberatung über die Arbeitsorganisation bis zur Förderung von Hard- und Software sowie der Qualifizierung der Mitarbeiter, alle Bereiche der Digitalisierung werden abgedeckt.

Bei bpi solutions wird digitalisiert: Ob interne Kommunikation im Team oder mit Geschäftspartnern, Prozessoptimierung in der Verwaltung oder Produktion, oder die Verbesserung der bestehenden Geschäftsmodelle – aktuelle Projekte zeigen, wie wichtig Flexibilität, innovative Ideen und der Wille zu Veränderung sind, um auch morgen noch erfolgreich am Markt zu agieren.

Die bpi solutions gmbh & co. kg, Software- und Beratungshaus in Bielefeld, unterstützt ihre Kunden seit Beginn der 1980er Jahre erfolgreich mit einem unternehmensübergreifenden Lösungskonzept von einfach zu bedienender Standardsoftware und branchenorientierten Lösungen in der Möbelindustrie, Logistik und anderen Branchen. Das Leistungsspektrum reicht von der Beratung, über die Konzeption und die Entwicklung bis zur Integration neuer Anwendungen. Schwerpunkte sind die Optimierung und Automatisierung der Geschäftsprozesse in Marketing, Verkauf und Service. Grundlage sind die eigenen Produkte und Lösungen in den Bereichen Customer Relationship Management, Cross Media Publishing, Supplier Relationship Management und integrierten Portallösungen. Die Lösungen helfen schnelle Kommunikationswege aufzubauen und umfassende Informationen sowohl dem Innen- und Außendienst als auch Kunden, Lieferanten und Partnern zur Verfügung zu stellen.

Darüber hinaus ist bpi solutions als Systemintegrator in den Bereichen Geschäftsprozess-integration, Dokumenten Management und Archivierung tätig. Ausgangspunkt sind die auf Standardtechnologien basierenden Lösungen führender Hersteller wie Axence, CAS Software AG, dataglobal GmbH, Insiders Technologies GmbH, INSPIRE TECHNOLOGIES GMBH, OPTIMAL SYSTEMS GmbH, United Planet GmbH, die nicht nur IT-Systeme integrieren, sondern auch die Geschäftsprozessmodellierung ermöglichen, Prozesse überwachen und Ergebnisse auswerten, sowie Echtzeitinformationen zur Optimierung der Geschäftsprozesse zur Verfügung stellen. Durch innovative Prozessintegration, effektives Datenmanagement und revisionssicheres Archivieren erreichen Unternehmen signifikante Effizienzsteigerungen und sichern durch vorausschauendes Handeln ihren Wettbewerbsvorsprung.