bpi solutions optimiert bei SEH die Vertriebs- und Supportprozesse mit CAS genesisWorld

SEH Computertechnik GmbH, Spezialist für hochwertige Netzwerklösungen, setzt auf die CRM-Lösung CAS genesisWorld. bpi solutions realisiert die Implementierung und integriert die Warenwirtschaft M-Soft.

Die SEH Computertechnik GmbH ist spezialisiert auf die Herstellung von professionellen Netzwerklösungen. Kernbereiche sind der Netzwerkdruck und die Nutzung von USB-Geräten über das Netzwerk. Über 30 Jahre Erfahrung des Netzwerkspezialisten stehen für ein innovatives als auch vielfältiges Produktportfolio und garantieren maßgeschneiderte Lösungen für individuelle Anforderungen. Entwicklung und Produktion finden am SEH-Hauptsitz im ostwestfälischen Bielefeld statt. Die weltweite Vermarktung erfolgt über eigene Tochtergesellschaften in den USA und Großbritannien sowie ein umfangreiches Partner- und Distributorennetz. Zum Kundenstamm von SEH gehören Unternehmen, Konzerne, Behörden und Institutionen aus den verschiedensten Sektoren.

Als international tätiges Unternehmen war SEH auf der Suche nach einer Software-Lösung, welche die Mitarbeiter in allen Phasen der Arbeit unterstützt, sowohl in Deutschland als auch in den Vertretungen in Großbritannien und den USA. Fündig wurde das Unternehmen bei den Digitalisierungsexperten bpi solutions aus Bielefeld.

Nach einem kurzen Auswahlverfahren fiel die Wahl auf genesisWorld und bpi solutions als Service- und Implementierungspartner. SEH verfolgt mit der Einführung von CAS genesisWorld das Ziel die Menschen unternehmensweit zu vernetzen. Alle Abteilungen, von Vertrieb, Marketing, Service und Buchhaltung über Verwaltung und Telefonzentrale bis hin zur Geschäftsleitung, nutzen eine einheitliche und zentrale CRM-Lösung.

SEH hat sich für die Premium Edition von genesisWorld und erweiternde Module für den Help Desk- und Projektierungsbereich entschieden. bpi solutions implementiert die die CRM-Lösung, bindet die Warenwirtschaft M-Soft ein und integriert die Telefonanlage.

Die Software bündelt nicht nur alle Daten, sondern vereinfacht abteilungsübergreifende Prozesse in der Kundenberatung, Akquise, Support bis hin zur Projektierung. Ferner stellt das Helpdesk-Modul ein Ticket-System bereit und ermöglicht ein effektives Kundenbeziehungsmanagement.?Für die Vertretungen in Großbritannien und den USA steht ein eigener Datenbankbereich bereit, der in die zentrale Datenbank zurückgespiegelt wird.

Zufrieden stellt XX Sturmhoefel fest: ?Die CRM-Lösung CAS genesisWorld deckt alle Anforderungen ab. Verwalten der Ressourcen, erfassen von Zeit und Kosten und abrechnen der Aufwände im Projekt. Durch die zentrale Datenhaltung haben unsere Servicemitarbeiter stets Zugriff auf alle Kundendaten. Wir sind damit in der Lage erstklassigen Support und termin- und kostengetreues Projektmanagement zu bieten.?

Die bpi solutions gmbh & co. kg, Software- und Beratungshaus in Bielefeld, unterstützt ihre Kunden seit Beginn der 1980er Jahre erfolgreich mit einem unternehmensübergreifenden Lösungskonzept von einfach zu bedienender Standardsoftware und branchenorientierten Lösungen in der Möbelindustrie, Logistik und anderen Branchen. Das Leistungsspektrum reicht von der Beratung, über die Konzeption und die Entwicklung bis zur Integration neuer Anwendungen. Schwerpunkte sind die Optimierung und Automatisierung der Geschäftsprozesse in Marketing, Verkauf und Service. Grundlage sind die eigenen Produkte und Lösungen in den Bereichen Customer Relationship Management, Cross Media Publishing, Supplier Relationship Management und integrierten Portallösungen. Die Lösungen helfen schnelle Kommunikationswege aufzubauen und umfassende Informationen sowohl dem Innen- und Außendienst als auch Kunden, Lieferanten und Partnern zur Verfügung zu stellen.

Darüber hinaus ist bpi solutions als Systemintegrator in den Bereichen Geschäftsprozess-integration, Dokumenten Management und Archivierung tätig. Ausgangspunkt sind die auf Standardtechnologien basierenden Lösungen führender Hersteller wie Axence, CAS Software AG, dataglobal GmbH, Insiders Technologies GmbH, INSPIRE TECHNOLOGIES GMBH, OPTIMAL SYSTEMS GmbH, United Planet GmbH, die nicht nur IT-Systeme integrieren, sondern auch die Geschäftsprozessmodellierung ermöglichen, Prozesse überwachen und Ergebnisse auswerten, sowie Echtzeitinformationen zur Optimierung der Geschäftsprozesse zur Verfügung stellen. Durch innovative Prozessintegration, effektives Datenmanagement und revisionssicheres Archivieren erreichen Unternehmen signifikante Effizienzsteigerungen und sichern durch vorausschauendes Handeln ihren Wettbewerbsvorsprung.