bpi solutions vereinfacht mit neuer App die Besucherregistrierung auf den Bielefelder Weintagen 2020

bpi solutions gmbh & co. kg, IT-Spezialist in Sachen Digitalisierung aus Bielefeld, unterstützt mit seiner neuen App die geforderte Registrierung der Gäste auf den Bielefelder Weintagen 2020. Damit werden die Gästeinformationen kontaktlos, digital, schnell und vor allem DSGVO-konform erfasst.

Bei den Bielefelder Weintagen vom 3. bis 6. und vom 10. bis 12. September wird der Lokschuppen und sein Biergarten zur ersten Adresse für Weinliebhaber. Doch in Zeiten der Corona-Pandemie müssen in der Gastronomie und anderen Branchen die Kontaktdaten aller Besucher erfasst werden. Die Gästeregistrierung dient dem Zweck der schnellen Ermittlung und Information von Kontaktpersonen im Fall einer Covid-19 Infektion. Daher ist der Zugang zu den Bielefelder Weintagen nur mit vorheriger Tischreservierung möglich. Alle Besucher sind im Vorfeld angemeldet und können sich dann an Ihren Tischen per App einchecken.

Durch die innovative Registrierung per QR-Code können sich viele Gäste auf einmal anmelden und erfassen. bpi stellt für die Bielefelder Weintage die neuentwickelte App bereit, um die personenbezogenen Daten DSGVO-konform abzuspeichern.

Die Kontaktdatenerfassung erfolgt ganz einfach über das Smartphone oder Tablet per Scannen des QR-Codes. Dazu wird mit dem Smartphone im Fotomodus der QR-Code der Tischnummer aufgenommen. Der Browser des Smartphones öffnet sich mit dem Kontaktdaten-Erfassungsformular. Die Daten werden in einem Formular erfasst, und nach Bestätigung übermittelt. Jede Person kann mit dem Smartphone die eigenen Daten erfassen oder alternativ für beliebige Personen am Tisch die Anmeldung übernehmen.

Die Daten werden ausschließlich im Sinne der Corona-Schutzverordnung verwahrt und nach 4 Wochen automatisch gelöscht. Eine andere Verwendung der Daten ist nach DSGVO ausgeschlossen.

