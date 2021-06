bps gewinnt größte Bau-Datenbank als Partner

Das Ibbenbürener Software-Unternehmen bps entwickelt Programme speziell für die Baubranche. Seit über 20 Jahren entwickeln sie maßgeschneiderte Softwarelösungen für das Bauhaupt- und Nebengewerbe und bauen ihre Produkte sowie ihren Service immer weiter aus. Seit Juni 2021 bietet bps seinen Kunden durch eine neue Partnerschaft weiteren Mehrwert. bps software und das niederländische Unternehmen 12Build werden zukünftig gemeinsame Wege gehen. 12Build ist die umfangreichste europäische Datenbank für das Baugewerbe. Mit wenigen Klicks können Ausschreibungen erstellt und die entsprechende Zielgruppe festgelegt werden. Als Bauherr aus Stadt A ist es nun also ein Leichtes, Elektriker, Heizungsbauer und Co. in Stadt B zu beauftragen. Auftraggeber geben einfach einen Radius um die Baustelle ein, in dem sie Nachunternehmer suchen und 12Build erledigt den Rest!

Sämtliche, für Bauherren in Frage kommende Nachunternehmer werden automatisch via Mail benachrichtigt. Sie erhalten Statusupdates zu ihren Ausschreibungen und können somit genau verfolgen, wer die Unterlagen bereits gesehen oder schon angenommen hat. Mit 12Build wird also das Angebot von Nachunternehmen und Lieferanten sowie die Weitergabe von Dokumenten für Offerten und Durchführungen übersichtlich. Das Versenden von Anfragen und der Erhalt von Angeboten werden automatisiert und vereinfacht. Das 12Build-Netzwerk schafft so mehr Transparenz und sorgt für enorme Zeitersparnisse bei allen Beteiligten.

?12Build wird unseren Kunden hauptsächlich als Ausschreibungsplattform dienen und bietet so zusätzliche Reichweite. Jeder neue Kontakt im 12Build Netzwerk, das aus über 65.000 Nachunternehmen und Lieferanten besteht, wird einer Bonitätsprüfung unterzogen. Unsere Kunden können sich also sicher sein, dass sich ausschließlich zahlungsfähige Unternehmen auf ihre Ausschreibungen bewerben?, sagt bps Vertriebsleiter Oliver Brockmann. Sobald ein Projekt in 12Build angelegt wurde, kann eine Kommunikationsliste mit Bauspezialisten aus Europas größter Bau-Datenbank erstellt werden. Auf diese Weise können die besten Nachunternehmer innerhalb kürzester Zeit gefunden werden – egal an welchem Standort.

Kostenlose Online-Seminare für interessierte bps Kunden

Das bps Team bietet seinen Kunden in einstündigen Online-Seminaren die Möglichkeit, sich ein genaueres Bild von 12Build zu machen. Die Seminare werden an folgenden Daten angeboten. Die Anmeldung erfolgt unkompliziert über die E-Mail Adresse?vertrieb@bps-software.de:

Dienstag, 06.07.21 um 15 Uhr

Donnerstag, 08.07.21 um 10 Uhr

?Spätestens nach den Seminaren sollte unseren Kunden bewusstwerden, dass manuelle Prozesse und lange E-Mail-Listen der Vergangenheit angehören?, sagt Brockmann. Interessant sei die Lösung von 12Build für alle, die noch nicht die richtigen Nachunternehmen für ihre Projekte gefunden haben. Auch diejenigen, die endlose Google-Suchen nach passenden Baupartnern an anderen Standorten leid sind, sollten sich 12Build unbedingt ansehen. Allein der Zugang zu einer Datenbank mit verifizierten Kontaktdaten, Bewertungen und Profilen von Spezialisten in der Baubranche, werde viele von 12Build überzeugen.

2.000 Kunden, 12.000 Anwender, 60 Mitarbeiter, 4 Niederlassungen, 1 Familienunternehmen: bps software.

Das 1997 gegründete Software-Haus wird in 2. Generation geführt. Seit jeher ist das Ziel, sämtliche Aspekte eines Bauunternehmens zu digitalisieren. Kunden aus Hoch-, Tief-, SF-, Straßen- und Erdbau greifen zur branchenspezifischen Software. Auch die Abbruchbranche sowie zahlreiche Ingenieurbüros aus dem Bauhaupt- und Baunebengewerbe sind überzeugt von der Lösung für Bauunternehmen.

Dank der langjährigen Branchenerfahrung und der vollständigen Konzentration auf das Baugewerbe gehört bps software heute zu den führenden Anbietern von modernen und anwenderfreundlichen Komplettlösungen.