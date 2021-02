BPS verbindet Unternehmen

BPS Software entwickelt zusammen mit dem Start-Up upmesh die cloudbasierte, gleichnamige App, welche auf der digitalBAU im Februar 2020 erstmals vorgestellt wurde. Inzwischen integriert das Ibbenbürener Unternehmen upmesh nun in ihre ERP Software BPS Bau. Mit diesem Schritt gelingt es dem Softwareanbieter zwei Welten zu verbinden ? in jeglicher Hinsicht: Start-Up und Mittelstand, mobile App und ERP Software, Projekt- und Unternehmenswelt. Dadurch, dass upmesh unabhängig von den weiteren Programmen des Unternehmens entwickelt wurde, kann es mit so gut wie jeder anderen ERP Software gekoppelt oder auch völlig ohne Integration in ein ERP-System genutzt werden.

Wird in der Baubranche von Digitalisierung gesprochen, ist man oft nur auf Interna fokussiert.? Wie schafft es ein Bauunternehmen, seine internen Prozesse weitgehend zu digitalisieren? Dafür ist eine ERP Software oft die beste Lösung. Was dabei oft vergessen wird ist, dass es gerade im Baugewerbe wichtig ist, einen reibungslosen Ablauf mit den unterschiedlichen Subunternehmen zu etablieren. upmesh öffnet diese Unternehmensgrenzen jetzt:

Entdeckt der Maler beim Streichen einen Riss im Fenster, fotografiert er den Mangel und lädt ihn in die upmesh-App. Folglich passiert das, was die Baustelle 4.0 im Kern so innovativ macht. Mit der Echtzeit-Synchronisation von upmesh sieht der zuständige Glaser, dass ihm ein Ticket zugeordnet wurde. Alle Fotos, Videos oder Sprachnotizen, die zur Dokumentation des Mangels erstellt wurden, hat die zuständige Person direkt im Zugriff. Durch den integrierten Grundrissplan kann schnell lokalisiert werden, wo sich das defekte Fenster im Gebäude befindet und das Problem kann unverzüglich behoben werden. Nach erfolgreichem Abschluss der Arbeiten kann der Ticketstatus anschließend als erledigt markiert werden. Natürlich kann auch die Erledigung der Ausbesserung durch Fotos, Videos oder Sprachnachrichten dokumentiert werden. Auf diese Weise wird der gesamte Ablauf transparent für die Projektleitung dokumentiert.

Alle Daten werden automatisch online allen Baubeteiligten zur Verfügung gestellt. Dennoch kann upmesh auch offline genutzt werden, falls auf der Baustelle kein Internet zur Verfügung stehen sollte. Die Synchronisation mit der Cloud erfolgt automatisch, sobald wieder eine Onlineverbindung besteht.

Die cloudbasierte Lösung ist folglich eine Plattform für alle am Projekt beteiligten Unternehmen. Das mobile Zusammenführen aller Beteiligten einer Baustelle in einer App ist zeitsparend, ressourcenschonend und modern zugleich. Dabei fungiert upmesh als zentrale Quelle bei allen Projekten. Von der Problemfindung bis zur Problemlösung sind es wenige Schritte – und das, ohne eine lästige E-Mail zu schreiben oder einen komplizierten Anruf zu tätigen.

upmesh hält seinen Nutzer via Push-Notifications auf dem aktuellen Stand. Mit individuellen Fälligkeitsdaten, Video- und Fotofunktion, dem Anfertigen von Berichten und einem kostenlosen E-Mail- und Telefon-Support sind der digitalen Baustelle keine Grenzen mehr gesetzt. Doch BPS möchte mit der App nicht nur die mittelständischen Unternehmen unterstützen, sondern auch die kleineren Bauherren für sich gewinnen. „Wir verstehen, dass es für Start-Ups in der Baubranche schwer ist eine stabile Position auf dem Markt einzunehmen. Aus diesem Grund stellen wir für kleine Teams mit bis zu fünf Projekten upmesh kostenlos zur Verfügung – und das ohne zeitliche Begrenzung“, erklärt BPS und upmesh Geschäftsführer Carsten Brockmann.

2.000 Kunden, 12.000 Anwender, 60 Mitarbeiter, 4 Niederlassungen, 1 Familienunternehmen: BPS Software.

Das 1997 gegründete Software-Haus wird in 2. Generation geführt. Seit jeher ist das Ziel, sämtliche Aspekte eines Bauunternehmens zu digitalisieren. Kunden aus Hoch-, Tief-, SF-, Straßen- und Erdbau greifen zur branchenspezifischen Software. Auch die Abbruchbranche sowie zahlreiche Ingenieurbüros aus dem Bauhaupt- und Baunebengewerbe sind überzeugt von der Lösung für Bauunternehmen.

Dank der langjährigen Branchenerfahrung und der vollständigen Konzentration auf das Baugewerbe gehört BPS Software heute zu den führenden Anbietern von modernen und anwenderfreundlichen Komplettlösungen.