brainLight steht für “Höchste Kundenzufriedenheit”

Nach 2018 und 2019 zeichnet der Plus X Award die brainLight GmbH 2020 erneut mit der Auszeichnung ?Höchste Kundenzufriedenheit? aus. Grundlage dieser Entscheidung war eine Umfrage des Deutschen Instituts für Produkt- und Marktbewertung unter ca. 3.500 Männern und Frauen im Alter von 20 bis 65 Jahren aus allen deutschen Bundesländern. Exklusiv für den Plus X Award befragte das Institut, mit welchen Marken sie in verschiedenen Kategorien besonders zufrieden sind. So ermittelt die Umfrage solche Unternehmen, die aus Sicht dieser Verbraucher*innen qualitativ hochwertige Produkte sowie einen guten Service bieten. Sie verdienen die Auszeichnung für die höchste Kundenzufriedenheit.

Die Verbesserungen der letzten Jahre wurden honoriert

Dazu Sabrina Sauer, Leiterin Kunden*innenservice bei der brainLight GmbH: ?Unser After Sales-Service, der in Zeiten von digitaler Transformation den direkten, persönlichen Kontakt zu unserer Kundschaft sucht, erfährt auf diesem Weg eine wunderbare Anerkennung?, und weiter, ?die direkte Ansprache sowohl unserer Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner, als auch des Kundensupports zahlt sich eben doch aus. Wir freuen uns sehr, spiegelt die erneute Auszeichnung doch unsere inhaltlichen Verbesserungen der letzten Jahre wider.?

brainLight justierte den After-Sales-Service und die Salesberatung nach

So ist der brainLight-After-Sales-Service und die Salesberatung für Kunden*innen auf unterschiedlichen Kanälen erreichbar: Telefon, E-Mail, Kite, persönliche Beratung in diversen Showrooms, auf Messen und Events. Außerdem unterstützen und informieren hauseigene Webinare. Darüber hinaus ist der technische Kunden*innenservice auch per WhatsApp erreichbar. Hier gilt das Credo, dass brainLight bei Anfragen am selben Tag eine Antwort gibt. Außerdem gelten die folgenden Maßstäbe, an denen die brainLight GmbH sich messen lässt:?

Beratungsqualität: Regelmäßiger Austausch und Peer-to-Peer-Training der Vertriebspartner*innen & des Vertriebsinnendienstes untereinander via ZOOM, um die Beratungsqualität zu sichern.

?

In Bezug auf den After-Sales-Service: Hier gibt es ein Serviceangebot, das auf Kundenbedürfnisse und Anwendungszahl zugeschnitten ist, nämlich die Wartungsverträge BASIC und PRO.

Das Serviceteam wird regelmäßig geschult, um Wartungs- und Reparaturqualität zu gewährleisten.

Renommierte Unternehmen erhielten die Prämierung ?Höchste Kundenzufriedenheit?

Die brainLight GmbH befindet sich unter den ausgezeichneten Unternehmen in bester Gesellschaft, wurden 2020 Companies wie Adidas, Boss, Huawei, Samsung und Sony ebenfalls mit dem Prädikat für ?Höchste Kundenzufriedenheit? ausgezeichnet.

Die brainLight GmbH entwickelt und produziert seit 1988 ganzheitliche Entspannungssysteme und unterstützt Menschen weltweit dabei, in ihre persönliche Mitte und in Balance zu kommen. Dabei stehen von Anfang an die Menschen und die positiven Effekte der brainLight-Produkte für ihr Leben im Fokus. Life Balance, die alle Bereiche zur Erhöhung der Lebensqualität, Entfaltung von Potenzialen und Erweiterung des Bewusstseins umfasst, versteht die brainLight GmbH hier sowohl als unternehmerische wie auch als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Mit ihren weltweit einzigartigen High-Tech-Entspannungssystemen, die auf dem integrierten Wohlfühlkonzept bzw. integrated Feel Good Concept basieren, hat die brainLight GmbH schon zahlreiche Organisationen bzw. Menschen bei ihrem Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) und Selbstmanagement, sprich ihrem Life Balance Management, erfolgreich unterstützt.