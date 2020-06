BrainTalents erhält Auszeichnung für Berater

Im Auftrag von compamedia untersuchte die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) aus Bonn die teilnehmenden Beratungshäuser. Deren Referenzkunden gaben im Rahmen eines wissenschaftlich fundierten Verfahrens Auskunft: Wie professionell sind die Unternehmensberater aufgetreten? Wie zufriedenstellend war die Beratungsleistung? Welcher Impact resultierte aus der Zusammenarbeit? Entscheidend für eine Auszeichnung ist laut WGMB ?eine kundengerechte, mittelstandsorientierte Beraterleistung? (weitere Informationen zu den Prüfkriterien unter www.top-consultant.de/pruefkriterien).

BrainTalents hat den Sprung in die Riege der besten Mittelstandsberater geschafft. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2017 haben sich die Münchner Berater vor allem mit ihrer Expertise im Bereich Personalberatung einen Namen gemacht. Der Fokus als Personalberatungsagentur liegt auf der digitalen Welt und ganz explizit in den Segmenten (Online-)Marketing. Hier sind wir als langjährig erfahrene Digital-, Media- und Marketingexperten ein starker und sehr verlässlicher Recruitment-Partner für namhafte Unternehmen ? und ganz nah dran an der digitalen Transformation mit ihren sehr spezifischen personellen Anforderungen.

Ein ausführliches Porträt über BrainTalents findet sich auf dem Onlineportal www.beste-mittelstandsberater.de.

Prof. Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, leitet gemeinsam mit Bianka Knoblach die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung. Als wissenschaftliche Experten entscheiden sie, wer zum Top-Consultant ernannt wird. Zum Zuge kommen Beratungshäuser, die eine ?gute? oder ?sehr gute? Bewertung erhalten haben. ?Um von zahlreichen mittelständischen Kunden gute und sehr gute Noten zu erhalten, muss ein Beratungsunternehmen den Mittelstand wirklich verstehen?, weist Prof. Dr. Dietmar Fink auf die Mittelstands-Kompetenz der ausgezeichneten Beratungshäuser hin. Für mittelständische Unternehmen wiederum sei TOP CONSULTANT eine wichtige Orientierungshilfe bei der Suche nach einer mittelständisch orientierten Unternehmensberatung.

Über den Beratervergleich TOP CONSULTANT

Entscheidend für die Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel TOP CONSULTANT ist eine kundengerechte, mittelstandsorientierte Beraterleistung. Das Teilnehmerfeld des seit 2010 von compamedia organisierten Wettbewerbs besteht größtenteils aus Management-, IT- und Personalberatern. Diese Unternehmen stellen sich der Untersuchung durch die wissenschaftliche Leitung des Wettbewerbs: Prof. Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, und Bianka Knoblach. Beide leiten die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) in Bonn. Mentor von TOP CONSULTANT ist Bundespräsident a. D. Christian Wulff. Medienpartner ist das manager magazin.

Mehr Informationen sowie allgemeines Bildmaterial finden Sie im Internet unter www.top-consultant.de/presse oder per E-Mail an presse@compamedia.de. Weitere Informationen zum ausgezeichneten Unternehmen hält Sarah Sommer oder Manuel Huhmann für Sie bereit:

Ansprechpartner BrainTalents GmbH

Sarah Sommer / Manuel Huhmann

Landwehrstr. 2

80336 München

+49 (0) 89 9545 746 92

Sarah.Sommer@brain-talents.com

Manuel.Huhmann@brain-talents.com

www.brain-talents.com