Brandneues iPad- Halterungen für die neuen Modelle bei tablethalterung.de

Am 24.09. 2021 bringt Apple sein neues iPad 10.2 9. Generation auf den Markt. Der Onlineshop tablethalterung.de bietet pünktlich zum Start passende iPad Halterungen an. iPads und Tablets namhafter Hersteller eignen sich für vielfältige Anwendungen. Kundenwünsche lassen sich individuell über Sonderanfertigung realisieren.

In regelmäßigen Abständen werden neue Tablets am Markt vorgestellt. Oftmals ändern sich Größe und Gewicht der Tabletmodelle, womit zum Verkaufsstart eines neuen Apple iPads bestehende Tablethalterungen nicht passen. Das neueste iPad 10.2 der 9. Generation erscheint Ende dieser Woche. Bereits jetzt können in dem Webshop www.tablethalterung.de geeignete iPad Wandhalterungen der Marke TabLines (TWE, TWH), Tablethalter mit Ladefunktion (TWP), Tablet-Schutzgehäuse (TSG) und Tabletständer (TBS) gekauft werden. „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, auch für die neuesten Apple iPads oder Samsung Galaxy Tabs zeitnah eine Tablethalterung anzubieten. Kunden müssen so nicht lange nach dem Kauf warten, bis sie einen geeigneten Tablet Halter erwerben können“, erklärt Dipl. Inf. Steffen Groth, Geschäftsführer der BTS Business Trading Shops GmbH, und erläutert weiter, „wir sind immer auf dem aktuellen Stand und bieten ideale iPad Halterungen oftmals schon vor Erscheinungsdatum an.“ Das neue iPad 9 mit 10.2 Zoll eignet sich im richtigen Wandhalter ideal für das Smart Home oder als Raummanager. iPad Tischhalterungen hingegen sind perfekt für die heimische Küche, für den POS oder als Infotafel.

Die Marke TabLines ist spezialisiert auf hochwertige, in Deutschland gefertigte Tablethalterungen für Apple, Samsung, Microsoft, uvm. Im Onlineshop finden sich bereits iPad Halter mit verschiedenen Produkthighlights. Einige TabLines Tablethalterungen bieten einen Zugang zum Homebutton, andere lassen sich drehen oder sind mit einem edlen Eichenholz-Cover versehen. Diebstahlsichere iPad Wandhalter gehören genauso zum umfangreichen Sortiment von tablethalterung.de, wie praktische iPad Ladestationen. Übersichtliche Kategorien und eine umfangreiche Filterfunktion erleichtern das Finden der passenden Tablethalterung. Bei den iPads kann nach der Generation oder auch gewünschten Farbe gefiltert werden. Neben den TabLines iPad Halterungen hat tablethalterung.de auch Produkte anderer Hersteller im Sortiment. Darunter sind namhafte Produzenten wie Novus, Displine, Smartthings, Vogels und Basalte. Sollten die angebotenen iPad Halter nicht den Anforderungen des Kunden entsprechen, sind individuelle Sonderanfertigungen möglich. Farbe und Ausstattung können frei gewählt werden.

Tablets haben sich zu einem beliebten Medium für die mobile Datennutzung entwickelt. Ob in Konferenzräumen, bei Messen, im Gesundheitswesen, im Bildungswesen oder am Point of Sale im Einzelhandel, die Tablets werden zunehmend häufiger eingesetzt.

Der Online Shop tablethalterung.de ist einer der führenden Anbieter von Halterungssystemen für sämtliche Tablet Modelle wie beispielsweise das iPad Air, Samsung Galaxy Tab oder Microsoft Surface. Mit einem klaren Fokus auf Qualität, Funktionalität und Design ist das Angebot an Produkten grenzenlos. Als Spezialist von Tablethalterungen deckt der Online Shop alle Anforderungen zur Befestigung von Tablets ab, unter anderem als Tablet Wandeinbau, Tablet Wandhalterung, Tablet Autohalterung, Tablet Tischständer, Tabletständer oder Tablet Tischhalterung. Neben den genannten Halterungsmöglichkeiten bietet das vielseitige Artikelsortiment ferner diebstahlsichere oder magnetische Halterungen, Rohrhalterungen, Bodenständer (Stele), Schutzgehäuse oder Ladestationen für Smartphones und Tablets an.

Der Online Shop tablethalterung.de gehört zu dem 2006 in Hamburg gegründeten Unternehmen BTS Business Trading Shops GmbH (www.business-trading.com). Die Online Shops bieten eine große Auswahl an Produkten namhafter Hersteller wie Basalte, Bakker Elkhuizen, BOX it, CBS Colebrook Bosson Saunders, displine, Vogels Halterung, Ergotron, Novus, Dataflex, Newstar, iRoom, INNO, peerless, proNestor, Samsung Galaxy Tab, Sony, TabLines, Wortmann, Zirkona und viele mehr an.

Um den Anforderungen der Konsumenten im täglichen Business / Leben gerecht zu werden, befinden sich im Portfolio darüber hinaus individuelle Sonderanfertigungen. Diese können auf Kundenwunsch als Einzel- oder Serienanfertigung hergestellt werden. Sämtliche Sonderanfertigungen werden mit höchster Präzision in der internen Produktionsstätte in Wedel bei Hamburg produziert.

Mehr Infos unter www.tablethalterung.de