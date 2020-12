„Brauchen Impulse von Persönlichkeiten wie Ihnen“

„Gerade auch in Zeiten wie diesen, ist das große Engagement von Ihnen für die Hochschule Aalen nicht hoch genug einzuschätzen“, sagte Rektor Prof. Dr. Gerhard Schneider zu Beginn der Ehrung der Jubilare. Zum ersten Mal musste die Veranstaltung in diesem Jahr online stattfinden.

Insgesamt wurden 42 Professorinnen und Professoren, Mitarbeitende und Lehrbeauftrage für ihre langjährige Tätigkeit ausgezeichnet. Darunter auch Kanzlerin Ulrike Messerschmidt, die bereits seit 25 Jahren im Öffentlichen Dienst ist. Außerdem wurden sechs Professoren und ein Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet.

Wie vielfältig die Hochschule ist, zeigte sich auch bei der Jubilarehrung 2020. Professorinnen und Professoren, Mitarbeitende und Lehrbeauftragte aus ganz unterschiedlichen Fachbereichen wurden für ihren Einsatz für die Hochschule und den öffentlichen Dienst in den vergangenen Jahrzehnten geehrt.

„Die Hochschule braucht diese heterogenen Impulse von Persönlichkeiten wie Ihnen, um sich weiterzuentwickeln“, lobte Schneider. „Vielen Dank für Ihre Ideen und die Energie, die Sie bis heute in Hochschule bis heute gesteckt haben. Es ist ein Dankeschön fürs Gestalten der Hochschule in der Vergangenheit, aber auch die Bitte, genau das in der Zukunft weiterzuführen.“

Die Jubilarinnen und Jubilare der Hochschule Aalen 2020

Professorinnen und Professoren: Prof. Dr. Ulrich Holzbaur (30 Jahre an der Hochschule Aalen), Prof. Dr. Burkhard Alpers, Prof. Dr. Andreas Beck, Prof. Dr. Thomas Hellmuth, Prof. Dr. Peter Zipfl (alle 25), Prof. Roland Hellmann, Prof. Dr. Jürgen Stiefel (beide 20), Prof. Frank Gärtner, Prof. Dr. Dagmar Goll, Prof. Dr. Matthias Haag, Prof. Dr. Thomas Kirschkamp, Prof. Dr. Christian Koot, Prof. Dr. Marcus Liebschner, Prof. Dr. Henning Schon, Prof. Dr. Thomas Weber, Prof. Dr. Florian Wegmann (alle 10)

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Ralf Michels, Stefan Zorniger (beide 30 Jahre an der Hochschule Aalen), Bodo Durian, Susanna Steininger (beide 25), Sandra Baumgartl, Alexandra König, Leonhard Rief, Carmen Röll, Thomas Weidler (alle 20), Peter Pfundstein (10)

Lehrbeauftragte: Dr. Karl-Heinz Bälder (25 Jahre an der Hochschule Aalen), Richard Erhardt (20), Frank Barth, Josef Distl, Hans Feifel, Bernd Fleißner, Heinrich Rath, Dr. Holger Wengert (alle 10)

Für 40 Jahre im öffentlichen Dienst wurden geehrt: Prof. Dr. Roland Dietrich, Prof. Dr. Guenther Hachtel, Prof. Dr. Ulrich Holzbaur, Prof. Dr. Harald Kaiser

Für 25 Jahre im öffentlichen Dienst wurde geehrt: Kanzlerin Ulrike Messerschmidt, Prof. Dr. Jürgen Nolting, Rainer Abele, Alexander Feil, Pascal Cromm, Susanna Steininger

b Prof. Dr. Andreas Beck, Prof. Dr. Guenther Hachtel, Prof. Dr. Reinhard Heyd, Prof. Dr. Horst Nespeta, Prof. Dr. Juan Jose Güida, Prof. Dr. Uwe Berger, Klaus Elser