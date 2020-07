Brennstoffzellentechnologie: Fortschritt dank Deutschland

Die Brennstoffzellentechnologie ist vor allem für die Anwendung bei Transportlösungen passend. Lastwagen, Busse, Schiffe, Züge und Flugzeuge könnten so einen entscheidenden Beitrag zur Beschleunigung der Energiewende leisten. Weg von fossilen Brennstoffen, so lautet das Motto Deutschlands und dafür setzt das Land auf eine nationale Wasserstoffstrategie – und will weltweit die Nummer Eins in Sachen Brennstoffzellen-Fahrzeuge werden. Dies gehört zum Post-Covid-19-Konjunkturpaket.

Deutschland hat weltweit die ersten wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenzüge eingeführt. In der Brennstoffzellentechnologie spielt der Rohstoff Platin eine zentrale Rolle. Ohne geht es nicht. Moleküle von Wasserstoff und Sauerstoff werden kombiniert. Zur Stromerzeugung wird ein Platinkatalysator verwendet.

Einer der großen Platin- und Palladiumproduzenten in Südafrika und in den USA ist Sibanye-Stillwater – https://www.commodity-tv.com/play/sibanye-stillwater-q1-2020-operating-update-record-ebitda/ -. Auch ist die Gesellschaft zugleich Goldproduzent, was beim aktuellen Goldpreis ein gutes Geschäft ist.

Für Wasserstoff-Fahrzeuge müssen ähnlich wie für Elektrofahrzeuge mit Batterieversorgung entsprechende ?Tankstellen?, also die Infrastruktur quasi, geschaffen werden. Aber Deutschland ist auch in Sachen Elektromobilität nah dran vielleicht zum führenden Produzenten von Elektrofahrzeugen aufzusteigen. Für diese grüne Art der Fortbewegung brauchen die Lithium-Ionen-Batterien auch Rohstoffe wie Lithium.

Das stark nachgefragte Lithium hat beispielsweise Millennial Lithium – https://www.commodity-tv.com/play/newsflash-with-millennial-lithium-vizsla-resources-canada-nickel-and-goldmining/ – in seinen Lithium-Projekten in Argentinien, einer hervorragenden Lithiumgegend. Mit Pastos Grandes besitzt Millennial Lithium ein fortgeschrittenes Projekt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -) und Millennial Lithium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/millennial-lithium-corp/ -).

Gemäß ?34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/