Brigadier Gold: Bohrungen beim Picachos-Projekt weisen eine bis zu 5 Meter mächtige und 170 Meter abwärtsgerichtete Erweiterung des Erzgangs der hochgradigen historischen Goldmine nach



Vancouver (British Columbia), 27. Oktober 2020 – Brigadier Gold Limited (TSX-V: BRG, FWB: B7LM, USA: BGADF) (Brigadier oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die ersten drei Diamantbohrlöcher eines 40 Bohrlöcher auf 5.000 Metern umfassenden Programms in seinem Konzessionsgebiet Picachos (Picachos) den Erzgang San Agustín 125 Meter unterhalb des historischen Stollens Nuevo Carrito durchschnitten haben. Der Kern der Bohrlöcher BRG-001 und -002 ist bei SGS Labs in Durango eingetroffen und der Kern von BRG-003 wird in dieser Woche von SGS abgeholt. Die Analyseergebnisse werden nach dem Abschluss der Analysearbeiten veröffentlicht werden.

Das 3.954 Hektar große Gold-Silber-Konzessionsgebiet Picachos befindet sich im Zentrum der historischen nationalen Mineralreserve Viva Zapata im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa und weist 46 Erzgänge auf, einschließlich San Agustín. Die Mine San Agustín war Gegenstand von Untertage-Schlitzprobennahmen durch einen früheren Betreiber, die einen Durchschnittsgehalt von 81,22 Gramm Gold und 73,36 Gramm Silber pro Tonne auf 1,2 Metern ergaben (Pressemitteilung von Thunderbird Projects vom 18. Juni 1997). An der Basis eines Förderschachtes wurden Werte von 185 Gramm Gold pro Tonne durchschnitten (Probe HBM-73175).

Ranjeet Sundher, President und CEO von Brigadier Gold, sagte: Michelle Robinson und ihr Team vor Ort bei Picachos haben vielversprechende erste Ergebnisse geliefert, die darauf hinweisen, dass der Erzgang, der die historische hochgradige Goldmine San Agustín umfasst, möglicherweise von beträchtlicher Mächtigkeit und vertikaler Beständigkeit ist. Das allererste Diamantkernbohrprogramm beim Projekt spielt eine entscheidende Rolle dabei, das Unternehmen dabei zu unterstützen, die Geologie und die Struktur der vier von uns angepeilten Erzgangsysteme besser zu verstehen und gleichzeitig wichtige Details zu ermitteln, die den historischen Betreibern unbekannt waren.

BRG-001 wurde im Stollen El Carrito gebohrt. El Carrito ist auf einer Höhe von ungefähr 673 Metern nach Osten (Azimut von 110 Grad) ausgerichtet und durchschneidet Argillit im Hangenden des Erzgangs San Agustín. Erhöhte Gold- und Silberwerte kommen im Stollen zwischen 49 und 51,5 Metern vor, wobei zuvor Ergebnisse von 2,59 Gramm Gold und 22 Gramm Silber pro Tonne auf 2,5 Metern verzeichnet wurden. Obwohl der Stollen durch den Erzgang verlief, ist dieser Bereich eingestürzt und nicht mehr zugänglich. BRG-001 wurde in Richtung Osten (Azimut von 112 Grad) auf 96,7 Metern gebohrt und fällt mit 55 Grad ab. Die Kerngewinnungsrate lag in einer Tiefe von 70 bis 75 Metern nur bei 70 Prozent. Quarz-Carbonat-Erzgänge wurden zwischen 75 und 82 Meter in der Tiefe des Bohrlochs durchschnitten.

Aus dem unten dargestellten Querschnitt geht hervor, dass BRG-001 durch Untertageanlagen unmittelbar oberhalb von HBM-73175 und etwa zehn Meter unterhalb der historischen Probenlinie MCA-20569 gebohrt wurde, wobei die Probenlinie RFA-Werte von 94 Teilen Silber pro Million, 0,3 Prozent Kupfer, 0,4 Prozent Blei und zwei Prozent Zink auf 1,6 Metern ergab. Etwa 15 Meter oberhalb der Probenlinie MCA-20569 wies die historische Probenlinie MCA-25881 ein Laboranalyseergebnis von 29,5 Gramm Gold pro Tonne, 83 Gramm Silber pro Tonne, 0,1 Prozent Kupfer, 0,5 Prozent Blei und 0,6 Prozent Zink auf etwa 2,6 Metern auf (siehe Querschnitt unten).

BRG-002 wurde an derselben Stelle wie BRG-001 und mit einer Neigung von minus 66 Grad unterhalb von BRG-001 gebohrt. BRG-002 durchschnitt Quarz-Carbonat-Erzgänge zwischen 93 und 103 Meter in der Tiefe des Bohrlochs, etwa 25 Meter neigungsabwärts von BRG-001, und es wird angenommen, dass sie sich unterhalb aller Untertageanlagen befinden. Auf ähnliche Weise wurde BRG-003 unterhalb von BRG-002 mit einer Neigung von minus 75 Grad gebohrt. BRG-003 durchschnitt Quarz-Carbonat-Erzgänge zwischen 123 und 130 Meter in der Tiefe des Bohrlochs, etwa 40 Meter neigungsabwärts des Abschnitts von BRG-002. Zusammen haben diese historischen und neuen Bohrlochabschnitte den Erzgang San Agustín über 170 Meter neigungsabwärts ab der Oberfläche definiert.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53980/BRG-PR-(October 27 2020)_de-KB.001.png

Querschnitt des Erzgangs San Agustín mit Silber in ppm von RFA-Messwerten

Bekanntmachung gemäß National Instrument 43-101

Der technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Frau Michelle Robinson, MASc., P.Eng., in ihrer Eigenschaft als eine qualifizierte Sachverständige im Sinne von National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt. Die Kern- und Probenbehandlungsverfahren wurden in der Pressemeldung des Unternehmens vom 21. Oktober 2020 im Detail beschrieben. Die qualifizierte Sachverständige ist der Auffassung, dass die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung zuverlässig sind.

Über Brigadier Gold

Brigadier Gold wurde gegründet, um von der nächsten großen Hausse im Bereich der Rohstoffe, insbesondere der Edelmetalle, zu profitieren. Unsere Aufgabe besteht darin, unterbewertete und übersehene Projekte mit nachweislichem Entwicklungspotenzial zu erwerben.

Unter der Leitung eines Managementteams mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Mineralexploration und Kapitalmarktentwicklung richten wir unser Hauptaugenmerk auf fortgeschrittene Explorationsmöglichkeiten in politisch stabilen Rechtsprechungen.

