Brigitte Falk wird neue CIO / COO bei FORCAM

Die international erfahrene IT-Managerin Brigitte Falk verantwortet beim Industrie-4.0-Spezialisten FORCAM ab 1. Juni 2020 die interne IT sowie das digitale Marketing zur Leadgenerierung. Die Stelle ist neu geschaffen. Frau Falk berichtet als CIO / COO an den FORCAM Geschäftsführer (Co-CEO) Oliver Hoffmann, zuständig für den weltweiten Vertrieb.

Oliver Hoffmann: ?Wir freuen uns sehr, dass wir mit Brigitte Falk eine so erfahrene und empathische Kollegin für FORCAM gewonnen haben. Bei unseren ambitionierten Wachstumsplänen wird Brigitte Falk uns maßgeblich unterstützen können, unsere IT sowie unser digitales Marketing mit Standorten auf drei Kontinenten noch effektiver auszurichten.?

Die Besetzung folgt unmittelbar auf die Bekanntgabe der neuen Doppelspitze bei FORCAM mit Dr.?Andrea Rösinger sowie Oliver Hoffmann. FORCAM-Gründer und bisheriger CEO Franz Gruber ist in den neu gegründeten Aufsichtsrat gewechselt.

Dr. Andrea Rösinger: ?Brigitte Falk ist in der internationalen IT-Branche eine bekannte Persönlichkeit, sie wurde mehrfach von unabhängigen Jurys ausgezeichnet. Mit ihrem profunden Knowhow in IT und Marketing wird sie die Positionierung von FORCAM als Anbieter der zentralen IIoT-Plattform-Lösung einer offenen Fertigungs-Cloud ? der Open Manufacturing Cloud ? spürbar voranbringen.?

Stationen von Brigitte Falk: SAP, Celesio, CRONIMET

Brigitte Falk, Jahrgang 1963, ist eine international renommierte Managerin mit rund 25 Jahren Führungserfahrung in der IT-Branche. Ihre Schwerpunkte liegen im Innovationsumfeld, der Digitalisierung sowie der agilen Arbeitsweise. Zudem ist sie Expertin in der Entwicklung strategischer Zukunftsszenarien in der unternehmerischen Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten.

Ihre berufliche Laufbahn begann Brigitte Falk 1996 bei SAP als Produktmanagerin Öl und Gas. In den Folgejahren durchlief sie Stationen in der Unternehmensentwicklung, dem Innovationsmanagement und im Eventmanagement. 2004 übernahm sie als Marketing Director die Abteilung Business Operations.

Nach Abschluss des Malik MZSG Executive Diploms gründete Brigitte Falk das Unternehmen Simplicity Company, um Beratungsunternehmen, Analysten und Investmentbanken mit strategischer Beratung weltweit zu unterstützen. 2014 übernahm sie bei der Celesio AG (heute McKesson Europe) die globale Verantwortung für Marketing und Sales Applications. 2017 wurde ihr die Leitung der Abteilung Organisation und Information der CRONIMET Holding GmbH übertragen.

Aufsichtsratsposten und Preise

Brigitte Falk ist Mitglied im Aufsichtsrat folgender Gesellschaften:

Liebich & Partner Management- und Personalberatung AG (seit 2019)

Efecte Plc mit Hauptsitz in Finnland (seit 2020)

Brigitte Falk wurde mehrfach ausgezeichnet, darunter als

CIO of the year 2019 ? Women in IT Awards Europe / Bonhill

CIO of the year 2018 ? CIO Magazin und Computerwoche, Kategorie Mittelstand

Dietmar Hopp ist Mehrheitsgesellschafter bei FORCAM

SAP-Mitgründer Dietmar Hopp ist seit 2004 Gesellschafter von FORCAM, Mitte 2019 übernahm er die Mehrheit. Seine Beteiligung an der FORCAM GmbH hat Dietmar Hopp jüngst in einem Interview erläutert. Hopp: ?Die richtige Technologie-Plattform entscheidet heute über die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen.?

Dietmar Hopp weiter: ?Ich möchte Kunden und angehenden Kunden das Signal geben, dass Sie in eine nachhaltige Partnerschaft mit FORCAM investieren.? Zum Interview mit Dietmar Hopp

In der Ära des industriellen Internets der Dinge (IIoT) benötigen fertigende Unternehmen ein starkes und flexibles IT-Rückgrat in der Produktion. FORCAM unterstützt Unternehmen dabei, ihre Effizienz in Produktion und Planung deutlich zu steigern. Dazu liefert FORCAM eine offene und voll flexible IIoT-Plattform-Lösung für intelligente Fertigung. Sie wird von Analysten als ?best in class? bewertet. Die schlüsselfertige und frei erweiterbare Cloud-Plattform-Lösung ist bei großen wie mittelständischen Unternehmen im Einsatz – darunter Airbus, Audi, BMW, BorgWarner, Daimler, Krones, KUKA, Pratt&Whitney, Schaeffler und Swarovski. Mehr als 100.000 Maschinen weltweit werden bereits mit FORCAM Technologie überwacht. Hauptsitz von FORCAM ist Ravensburg, Geschäftsstellen befinden sich in USA (Cincinnati), England (Rugby) und China (Shanghai). www.forcam.com