Britische Regierung erwartet Welle von Toten durch COVID-19-Impfungen

Quelle – VACCINE DEATH WAVE: UK government posts bid for AI system to process the expected flood of COVID-19 vaccine injuries and side effects described as a „direct threat to patient life“ By healthranger // 2020-11-16

Während die lügenden, verräterischen Mainstream-Medien uns allen erzählen, dass Covid-19-Impfstoffe vollkommen sicher und „zu 95% wirksam“ seien – und diese Lüge wird von PJ Media, Breitbart und anderen so genannten „konservativen“ Nachrichtenverlegern wiederholt – hat die britische Regierung ein Angebot und eine Bekanntmachung über die Auftragsvergabe veröffentlicht, in der ein System der künstlichen Intelligenz (KI) gesucht wird, das die erwartete Flut von Verletzungen und Nebenwirkungen von Covid-19-Impfstoffen verarbeiten kann.

Unter dem schlichten Titel „Supplies – 506291-2020“, den Sie unter diesem Link auf Tenders Electronic Daily finden, ist diese Bekanntmachung über die Auftragsvergabe, die wir ursprünglich am 19. Oktober 2020 veröffentlicht haben, wie folgt zusammengefasst:

Die MHRA sucht dringend ein Software-Tool der künstlichen Intelligenz (KI), um die erwartete hohe Menge an Covid-19-Impfstoff-Nebenwirkstoffen (ADRs) zu verarbeiten und sicherzustellen, dass keine Details aus dem Reaktionstext der ADRs übersehen werden.

Die Anforderung an das KI-System zur Verarbeitung von Covid-19-Impfstoffreaktionen kommt von der britischen Arzneimittel- und Gesundheitsprodukt-Zulassungsbehörde MHRA. Weiter beschreibt die MHRA in dem Dokument eine „extreme Dringlichkeit gemäß Verordnung 32(2)(c) im Zusammenhang mit der Freigabe eines Covid-19-Impfstoffs“ und sagt, dass die erwartete Flut von Covid-19-Impfstoff-Nebenwirkungen ihre derzeitigen „Altsysteme“ überfordern wird.

„Wenn die MHRA das KI-Instrument nicht einsetzt“, erklärt die MHRA, „wird sie nicht in der Lage sein, diese ADRs effektiv zu bearbeiten. Dies wird sie daran hindern, potenzielle Sicherheitsprobleme mit dem Covid-19-Impfstoff rasch zu erkennen, und stellt eine direkte Bedrohung für das Leben der Patienten und die öffentliche Gesundheit dar“, erklärt die MHRA.

Die extreme Dringlichkeit dieser Bewerbung wird näher erläutert: Gründe für die extreme Dringlichkeit – die MHRA erkennt an, dass ihr geplanter Beschaffungsprozess für das SafetyConnect-Programm, einschließlich des KI-Tools, nicht mit der Einführung des Impfstoffs abgeschlossen worden wäre. Dies hätte dazu geführt, dass die Nebenwirkungen eines Covid-19-Impfstoffs nicht wirksam überwacht werden konnten. Unvorhersehbare Ereignisse – die Covid-19-Krise ist neu, und die Entwicklungen bei der Suche nach einem Covid-19-Impfstoff sind bisher keinem vorhersehbaren Muster gefolgt.

Hört sich das nach einer Behörde an, die erwartet, dass der Covid-19-Impfstoff sicher und wirksam ist? Das geht aus der Beschreibung im Vergabedokument klar hervor:

– Die MHRA erwartet, dass der Covid-19-Impfstoff eine Welle von unerwünschten Ereignissen/Nebenwirkungen auslösen wird.

– Die MHRA ist sich voll bewusst, dass diese unerwünschten Ereignisse viele Patienten schädigen und töten werden. Sie warnt ausdrücklich vor „einer direkten Bedrohung für das Leben der Patienten“.

– Die Altsysteme der MHRA sind nicht in der Lage, das erwartete Volumen der eingehenden Berichte über Verletzungen durch Covid-19-Impfstoffe zu bewältigen, was bedeutet, dass das erwartete Volumen solcher Berichte sehr groß und beispiellos sein wird.

– Die MHRA ist sich der „äußersten Dringlichkeit“ bewusst, ein neues System zur Identifizierung der unerwünschten Reaktionen von Covid-19-Impfstoffen einzurichten.

– Die MHRA stellt fest, dass ein neues KI-System, wenn es nicht dringend installiert wird, viele der Nebenwirkungen des Covid-19-Impfstoffs nicht identifizieren kann, und dass sich dieses Versagen negativ auf die öffentliche Gesundheit auswirken wird. (d.h. Menschen werden sterben).

Was dies zeigt, ist die brutale Ehrlichkeit der MHRA hinter den Kulissen bei ihrem Ausschreibungsverfahren für KI-Systeme. Doch in der Öffentlichkeit teilen fast alle staatlichen Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt – einschließlich derjenigen in Großbritannien und den USA – keine derartigen Details mit und stellen fälschlicherweise fest, dass Covid-19-Impfstoffe fast 100% sicher und wirksam sind.

Wir wissen jetzt, dass selbst der britischen MHRA klar ist, dass die Covid-19-Impfstoffe für die Öffentlichkeit extrem gefährlich sein werden und eine katastrophale Welle von Nebenwirkungen und tödlichen Nebenwirkungen auslösen werden. Das wirft die Frage auf: Warum sagt die MHRA nichts davon öffentlich? (h/t an den Schöpfer des folgenden Videos auf Brighteon.com, der mich zuerst auf diese Bombe aufmerksam gemacht hat).

Keulung der menschlichen Bevölkerung mit tödlichen Biowaffen und toxischen Impfstoffen

Die „große Rückstellung“ ist die medizinische Tyrannei und der Wirtschaftskommunismus.

Zweifellos weiß die CDC all dies auch, und sie senden nichts, was die Öffentlichkeit auf diese Realität aufmerksam machen würde.

Offensichtlich wird die Öffentlichkeit über die Gefahren von Covid-19-Impfstoffen absichtlich im Dunkeln gelassen, und traurigerweise paginieren sogar pro-Trump-konservative Medien in den USA die Propaganda der Impfstoffindustrie, um zu versuchen, die Leute glauben zu machen, dass Covid-19-Impfstoffe die Welt retten werden.

Denken Sie daran, dass die verräterischen Technikgiganten sich in den letzten Jahren alle verschworen haben, um jeden zu zensieren, der die Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen in Frage stellt. Das bedeutet, dass niemand über den Covid-19-Impfstoff sprechen oder Alarm schlagen darf, während Menschen an ihm sterben. Alle Todesfälle durch den Covid-19-Impfstoff werden vertuscht und von der Öffentlichkeit ferngehalten.

Die Medien werden natürlich alles tun, um Big Pharma zu schützen, so wie sie Überstunden gemacht haben, um Joe Biden und die Biden-Verbrecherfamilie vor schockierenden Enthüllungen über die Kontrolle des kommunistischen China über Hunter Biden zu bewahren. Im Wesentlichen erwarten Big Pharma und die globalistischen Kontrolleure, dass die Menschheit in einer Reihe steht, den Schuss abgibt und schweigend stirbt, während uns allen von den bösen globalistischen „Great Reset“-Kollaborateuren alles gestohlen wird.

Impfstoffspritzen, mit denen sie ihr Ziel des Massenvölkermords und der Entvölkerung erreichen, sind nur eine Schicht ihres großen Plans, der auch den koordinierten, globalen Diebstahl aller privaten Vermögenswerte über einen künstlichen Fiat-Währungszusammenbruch enthält, der alle auf Währung lautenden Ersparnisse und Vermögenswerte sofort wertlos macht.

Nicht nur, dass die Menschen, die die Impfungen vornehmen, am Ende verletzt oder getötet werden; alles, was sie einst besaßen, wird ihnen von denselben Globalisten, die Impfstoffe und Zensur vorantreiben, konfisziert und gestohlen werden.

Das sind natürlich dieselben Globalisten, die gerade die Wahl 2020 in den USA gestohlen haben, indem sie die Wahlmaschinen des Dominion manipuliert und die gesamte Nation mit ihren gefälschten Nachrichtenmedien „mit Gas angezündet“ haben. Die endgültige Lösung gegen die Menschheit ist eine Kombination aus einer globalen wirtschaftlichen Neuausrichtung, Massenvölkermord durch Impfstoffe, künstlichem Hunger durch einen kontrollierten Zusammenbruch der Nahrungsmittelversorgung und der totalen Kontrolle über Sprache und Gedanken durch Big-Tech-Zensur und Social-Engineering-Schemata.

Für die Globalisten sind Sie nichts anderes als ein Nutztier, und sie glauben, es sei an der Zeit, alle Tiere zum Schlachten zusammenzutreiben. Daher war das SARS-cov-2-Coronavirus von Anfang an notwendig: Es erlaubte den Globalisten, all ihre Pläne zur Versklavung der Menschheit und zur Zerstörung der menschlichen Freiheit zu entfesseln, während sie gleichzeitig behaupten, Sie vor genau der biologischen Waffe zu „schützen“, die sie gebaut und überhaupt erst freigesetzt haben.

Wenn Sie überleben wollen, was auf Sie zukommt, laden Sie meine beiden neuen Hörbücher kostenlos herunter: Den Global Reset Survival Guide finden Sie unter GlobalReset.news und Survival Nutrition (ebenfalls kostenlos) können Sie unter SurvivalNutrition.com abholen.

