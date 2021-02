Brockhaus AG als?Great Place to Work? zertifiziert

Die BROCKHAUS AG mit Hauptsitz in Lünen ist als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnet worden. Dies wurde von dem internationalen Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place to Work? bekannt gegeben. Die prämierten Arbeitgeber stehen für herausragende Arbeitsbedingungen und ihr besonderes Engagement bei der Gestaltung der Unternehmenskultur. Die BROCKHAUS AG nahm bereits zum dritten Mal erfolgreich an dem Wettbewerb teil.

?Unsere Great Place to Work? Zertifizierung macht uns vor allem in Anbetracht der aktuellen Lage besonders stolz. Trotz der Distanz im Homeoffice ist es uns gelungen, unseren Team-Spirit, bspw. durch regelmäßige Meetups und virtuelle Teamevents, zu bewahren?, so Matthias Besenfelder, Vorstand der BROCKHAUS AG.

Am Great Place to Work? Dachwettbewerb ?Deutschlands Beste Arbeitgeber 2021? beteiligten sich bundesweit Unternehmen aller Größen und Branchen. Sie stellten sich dem unabhängigen und anonymen Urteil der Mitarbeitenden sowie einer freiwilligen Überprüfung der Qualität und Attraktivität ihrer Arbeitsplatzkultur durch das unabhängige Great Place to Work? Institut. Aus dem Gesamtteilnehmerfeld werden dann differenziert nach Unternehmensgrößenklassen die besten Arbeitgeber ermittelt.

?Gute Arbeitgeber haben eines gemeinsam?, sagt Sebastian Diefenbach, Leiter Kundenberatung bei Great Place to Work?, ?sie engagieren sich fu?r eine glaubwu?rdige, faire Fu?hrung und die aktive Förderung der Mitarbeitenden. Respekt, Vertrauen und Teamgeist sind in hohem Maße Teil der Unternehmenskultur.?

Partner des seit 2002 jährlich durchgeführten Wettbewerbs ?Deutschlands Beste Arbeitgeber? sind das Handelsblatt, das Personalmagazin, Das Demographie Netzwerk e. V. (ddn) und die Initiative Ludwig-Erhard-Preis e. V. (ILEP).

Über Great Place to Work?

Great Place to Work? ist ein internationales Forschungs- und Beratungsinstitut, das in rund 60 Ländern Unternehmen dabei unterstu?tzt, ihre Unternehmens- und Arbeitsplatzkultur zu entwickeln. Eine vertrauensorientierte und leistungsstarke Kultur sorgt nicht nur fu?r Motivation und Bindung auf Seiten der Mitarbeitenden, sondern stärkt die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Unternehmens. Sie trägt wesentlich dazu bei, Veränderungsprozesse wie die Digitale Transformation oder den Demographischen Wandel erfolgreich zu bewältigen. Jedes Jahr zeichnet Great Place to Work? auf Grundlage anonymer Mitarbeiterbefragungen und der Analyse der Unternehmenskultur sehr gute Arbeitgeber international, national, regional und branchenspezifisch fu?r Ihre Leistung aus. Das deutsche Institut mit Firmensitz in Köln wurde 2002 gegru?ndet und beschäftigt derzeit rund 90 Mitarbeitende: www.greatplacetowork.de

Die Brockhaus AG mit Hauptsitz in Lünen berät seit 1988 erfolgreich bei der Digitalisierung von Geschäftsprozessen und entwickelt individuelle und leistungsstarke Software. Besonders aktiv ist sie dabei in der Versicherungsbranche, ist Experte in der technologiegestützten Vertriebsoptimierung und auf die Entwicklung benutzerfreundlicher Anwendungsoberflächen spezialisiert. Geleitet von Vorstandsmitglied Matthias Besenfelder sowie Guido Nippe als Verantwortlicher für die Bereiche Business Consulting und IT Consulting, gelingt es der BROCKHAUS AG, Kunden verlässliche und auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnittene IT-Lösungen zu liefern.