Bruno Müller – Frankfurter Stadtrat für Stiftungen

Das Buch “Bruno Müller – Frankfurter Stadtrat für Stiftungen” ist ein sachliches Portrait des NSDAP-Mitglieds Bruno Müller. Dieser war während des Dritten Reiches im Frankfurter Stadtrat tätig. Dort übte er die Funktion des Rechtsdezernenten aus und war Leiter der Stiftungsabteilung. Bei seiner Arbeit war Müller an der Vernichtung jüdischer Stiftungen aktiv beteiligt. Zudem betätigte er sich zeitweise in der politischen Führung des Bauamtes, wo er für die Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft verantwortlich wurde. Wie so viele NS-Politiker war es nach Ende des Zweiten Weltkriegs auch Bruno Müller möglich, seine gesellschaftliche Position wieder einzunehmen.

Der Autor Gunter Stemmler promovierte an der Goethe Universität in Frankfurt. Den Schwerpunkt seiner Arbeit bildet die mentalitätsgeschichtliche Forschung, wobei Auszeichnungen von Städten und Hochschulen seit der Moderne im Vordergrund stehen. Zu diesem Thema hat Stemmler bereits zahlreiche Beiträge veröffentlicht. In seiner Monographie “Die Vermessung der Ehre” hat er einen Schwerpunkt auf die Ehrenbürgerwürde an der Frankfurter Universität gelegt.

"Bruno Müller – Frankfurter Stadtrat für Stiftungen" von Gunter Stemmler ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-03681-9 zu bestellen.

