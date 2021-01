Bryan Harris neuer Chief Technology Officer bei SAS

Heidelberg, 8. Januar 2021 – SAS, einer der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Analytics und künstliche Intelligenz (KI), ernennt Bryan Harris zum Executive Vice President und Chief Technology Officer (CTO). Harris war für SAS zuvor als Senior Vice President sowie Head of Engineering tätig und verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Analytics, Enterprise-Search-Technologien, Distributed-Computing- und Cloud-Architekturen, zuletzt als Senior Leader der R&D-Abteilung von SAS. In jüngster Zeit war Harris maßgeblich an der Entwicklung der neuesten Generation von SAS Viya (https://www.sas.com/de_de/software/viya.html) beteiligt und hat somit die Cloud-Strategie von SAS weiter vorangetrieben.

„SAS ist besonders gut darin, analytische Lösungen zu entwickeln, die das Geschäft unserer Kunden voranbringen – das wird auch immer wieder von Analysten bestätigt. In seiner neuen Rolle als CTO wird Bryan unsere führende Marktposition und unsere Innovationsstärke ausbauen – mit einem Schwerpunkt auf Continuous Integration, Continuous Delivery und Cloud-first-Technologien“, erklärt Jim Goodnight, CEO von SAS.

circa 1.100 Zeichen