BTS Business Trading Shops GmbH stärkt mit Übernahme von tablet-partner.de Führungsposition im Bereich Tablet Halterungen

Im April 2021 hat die BTS Business Trading Shops GmbH die Geschäfte und den Online-Shop von tablet-partner.de vollständig übernommen. „Für die Kunden ändert sich nichts“, betont Geschäftsführer Dipl.-Inf. Steffen Groth. „Da wir das komplette Lager übernommen haben, sind alle Produkte lieferbar und Bestellungen können wie gewohnt getätigt werden.“ Mit der Übernahme des Shops festigt das Unternehmen sein Standing im Bereich der Tablet Halterungen und ist nun mit zwei Online Shops (tablet-partner.de, tablethalterung.de) im E-Commerce tätig.

Auf tablet-partner.de sind sowohl universale Tablet Bodenständer, Wandhalterungen und Tischhalter verfügbar, als auch speziell für Apple iPads, Samsung Galaxy Tabs oder Microsoft Surface gefertigte Tablethalter. Die Tablethalterungen sind für den öffentlichen Bereich mit Diebstahlschutz und in unterschiedlichen Farben verfügbar. „Viele der geführten Hersteller wie PureMounts, smart things, viveroo oder Vogel´s führen wir bereits in unserem Shop www.tablethalterung.de, andere Lieferanten wie bouncepad ergänzen nun das Sortiment, sodass wir noch besser auf Kundenwünsche eingehen können“, führt Groth aus. Auf tablethalterung.de sind ergänzend Tablet Schutzgehäuse, Wandeinbau Lösungen, magnetische Tablet Halter, Tablethalter für das Auto oder auch Tablet Ladestationen zu finden.

Die Sonderanfertigungen, die bei tablet-partner.de möglich waren, sind analog bei der BTS Business Trading Shops GmbH in Wedel möglich. „Dank eigener Konstruktion und Fertigung können wir seit Jahren schnell und zeitnah auf spezifische Kundenwünsche eingehen und Farbwünsche, Produktanpassungen sowie individuelle Tablethalterungen umsetzen“, erläutert Groth. So sind individuell gefertigte iPad Halter des Unternehmens zum Beispiel in Restaurants als Speisekarte, in Buslinien als Lese-Service oder auf Messen zu finden.

Tablets haben sich zu einem beliebten Medium für die mobile Datennutzung entwickelt. Ob in Konferenzräumen, bei Messen, im Gesundheitswesen, im Bildungswesen oder am Point of Sale im Einzelhandel, die Tablets werden zunehmend häufiger eingesetzt.

Der Online Shop tablethalterung.de ist einer der führenden Anbieter von Halterungssystemen für sämtliche Tablet Modelle wie beispielsweise das iPad Air, Samsung Galaxy Tab oder Microsoft Surface. Mit einem klaren Fokus auf Qualität, Funktionalität und Design ist das Angebot an Produkten grenzenlos. Als Spezialist von Tablethalterungen deckt der Online Shop alle Anforderungen zur Befestigung von Tablets ab, unter anderem als Tablet Wandeinbau, Tablet Wandhalterung, Tablet Autohalterung, Tablet Tischständer, Tabletständer oder Tablet Tischhalterung. Neben den genannten Halterungsmöglichkeiten bietet das vielseitige Artikelsortiment ferner diebstahlsichere oder magnetische Halterungen, Rohrhalterungen, Bodenständer (Stele), Schutzgehäuse oder Ladestationen für Smartphones und Tablets an.

Der Online Shop tablethalterung.de gehört zu dem 2006 in Hamburg gegründeten Unternehmen BTS Business Trading Shops GmbH (www.business-trading.com). Die Online Shops bieten eine große Auswahl an Produkten namhafter Hersteller wie Basalte, Bakker Elkhuizen, BOX it, CBS Colebrook Bosson Saunders, displine, Vogels Halterung, Ergotron, Novus, Dataflex, Newstar, iRoom, INNO, peerless, proNestor, Samsung Galaxy Tab, Sony, TabLines, Wortmann, Zirkona und viele mehr an.

Um den Anforderungen der Konsumenten im täglichen Business / Leben gerecht zu werden, befinden sich im Portfolio darüber hinaus individuelle Sonderanfertigungen. Diese können auf Kundenwunsch als Einzel- oder Serienanfertigung hergestellt werden. Sämtliche Sonderanfertigungen werden mit höchster Präzision in der internen Produktionsstätte in Wedel bei Hamburg produziert.

Mehr Infos unter www.tablethalterung.de