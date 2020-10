Buchveröffentlichung! BUCK WARS! US-Dollar! Unser Geld, aber euer Problem!

Das Buch behandelt die Geschichte des Derivatenhandels, vom 2ten Jahrtausend v. Chr. bis zum heutigen Finanz,- und Bankensektor, sowie des europäischen Binnenhandels für Strom und Energien. Damit verbunden die Spekulationsblasen, die bereits1595 mit der Tulpenmanie, den ersten Börsencrash auslösten, bis hin zu den Crashs der Neuzeit! Eingehend beschrieben wird darin die Finanzkrise die 2007 ihren Anfang nahm und mit der EURO-Krise 2012 ihren absoluten Höhepunkt erreichte! Intensiv beleuchtet werden die Umstände die zwangsläufig und gewollt zur Krise führen mussten. Ich lege eindeutige Beweise vor, die zweifelsfrei belegen, dass die Lehman Brothers Pleite am 15.09.2008 nur inszeniert war und der Chapter 11 vorsätzlich herbeigeführt wurde, ebenso lege ich Beweise vor, das sämtliche Tranchen von Credit Swaps, rückversichert durch die AIG Versicherungsgruppe illegal und damit wertlos waren!Wirklich interessantes Detail am Rande ist die Tatsache, dass ich mich auf Grundsatz-Urteile des US-Suprime Courts berufen kann, dass beide Vorfälle, keinerlei Verjährungs-fristen unterliegen und somit von den geprellten Gläubigern in Europa und weltweit, einzufordern und einklagbar sind! Hiermit eröffnet mein Buch die Möglichkeit von US-amerikanischen Sammelklagen mit Streitsummen in Milliardenhöhen!Die unzähligen Dokumentationen und Reporte zum Thema zeigen, wie nach wie vor brennendes Interesse an den wahren Hintergründen besteht. Mit Hunderttausenden geprellten Kleinanlegern, vorwiegend in Europa und die USA, die Mitarbeiter unzähliger Banken und Bad Banks, sowie Millionen Betroffener, erreiche ich sicherlich eine große interessierte Zielgruppe mit den Enthüllungen meines Buches!Als besonderen Clou habe ich mit einer großen Anwaltssozietät, die auf US-amerikanisches Wertpapier,- und Strafrecht spezialisiert ist eine Vereinbarung getroffen zur Vorbereitung von Sammelklagen an den US-Gerichten, alle Bücherkäufer erhalten einen Gutschein für eine kostenlose anwaltliche Erstberatung! Die betroffenen Finanz-Institute und Banken, werben wir in einer persönlichen Ansprache mit der Offerte, die Beweise vorzulegen und der Möglichkeit einer risikoarmen Sammelklage!Das Buch besteht aus einer Widmung, einer kurzen Vorstellung des Autors, einem Prolog, sowie ineinandergreifende 6 Kapiteln und einem Epilog!

Erschinen als e-Book, Taschenbuch und Hardcover bei Bookmundo: https://publish.bookmundo.de/shop/index.php/catalogsearch/result/?q=buck+wars