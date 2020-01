Bürgermeister von Kamp-Lintfort will den Großen Waffenschein¶ Wilder Westen – nein, danke!

Thomas Seim¶ Es mag für die Spannung taugen und die Fantasie

beflügeln, wenn man sich den Bürger- oder Oberbürgermeister seiner Stadt im Film

um 12 Uhr mittags denkt, wie er den Verbrechern entgegentritt und sie mit

Waffengewalt aus der Stadt treibt oder Schlimmeres. Mehr noch: Im Fall des

Kamp-Lintforter Stadtchefs, der einen Waffenschein beantragt, um damit auf seine

eigene Bedrohungslage zu antworten, mag bei dem einen oder anderen Zuschauer

klammheimlich so etwas wir Sympathie aufkeimen. Aber gerade das hat mit

demokratischem Rechtsstaat nichts zu tun. Ja, alle Staatsgewalt geht in einer

Demokratie vom Volke aus. Aber dieses Prinzip ist verbunden mit dem

Gewaltmonopol des Staates. Das kann nur bei den Sicherheitsbehörden, nicht bei

gewählten Mandatsträgern liegen. Wer dies aufgibt, legt die Axt an unsere

demokratischen Grundstrukturen. Genau dies ist das Ziel der rechtsradikalen

Anti-Demokraten, die sich in Kamp-Lintfort unter dem Namen “Die Rechte”

organisieren und gegen den Bürgermeister demonstrieren wollen. Sie bedrohen das

gewählte Stadtoberhaupt seit Monaten. Dies ist ein unerträglicher Angriff auf

Freiheit und Demokratie. Die persönliche Situation des Bürgermeisters, der mit

Respekt vor der Polizei und eben jenem Gewaltmonopol des Staates argumentiert

und zugleich belegen kann, dass die Polizei ihn nicht immer und überall schützen

konnte, ist nachvollziehbar. Seine Entscheidung, einen Waffenschein zu

beantragen, macht indes vor allem dringenden Handlungsbedarf gegen

rechtsradikale Staatsfeinde deutlich. Das gilt auch als Mahnung an die Richter,

die Demonstrationen oder unflätige Beschimpfungen in Richtung Politiker noch als

Meinungsfreiheit deklarieren, wo sie eigentlich Rechtssicherheit für eine

wehrhafte Demokratie schaffen müssen. Nationalsozialismus und politische

Betätigung im nationalsozialistischen Sinn sind seit 1945 in Deutschland

verboten. Das gilt auch dann, wenn diese Nazi-Organisationen sich andere Namen

geben. Darauf lässt sich rechtssicher auch die Absage von solchen angeblichen

Demos begründen – und das wehrhafte Vorgehen gegen deren verbrecherische

Zielsetzungen. Es ist sicher gut zu wissen, dass der Kamp-Lintforter

Bürgermeister alle demokratischen Parteien hinter sich weiß, nicht nur seine

SPD. Gary Cooper hat gegen 12 Uhr mittags die Stadt von Kriminellen befreit, ja.

Aber unsere Demokratie heute ist stärker als der Wilde Westen im Film der

Fünfziger Jahre. Die Fantasie von damals taugt heute nichts.

