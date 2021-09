Bürogebäude: So kann man sie sauber halten

In einem Bürogebäude herrscht Tag für Tag reger Betrieb. Da kann es schon mal sein, dass sich in den Räumlichkeiten Schmutz ansammelt. Das sieht nicht nur besonders unschön aus, sondern kann in manchen Fällen auch gesundheitliche Risiken mit sich bringen. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, das Bürogebäude stets sauber zu halten. Aber wie geht das am besten? Im Folgenden sind zehn Tipps aufgelistet, die dabei helfen können, die Büroräume sauber zu halten.

1. Tipp: An die Mitarbeiter appellieren

Oft kann es bereits eine Menge bewirken, wenn man sich direkt an die Mitarbeiter wendet. Diese sollten in ihrem Arbeitsalltag selbst darauf achten, für so viel Ordnung und Sauberkeit wie möglich zu sorgen. Daher ist es wichtig, die Mitarbeiter entsprechend zu sensibilisieren.

2. Tipp: Matten auslegen

Matten im Eingangsbereich auszulegen ist eine gute Möglichkeit, um den gröbsten Dreck, den die Menschen beim Betreten des Gebäudes verursachen, aufzufangen. Dadurch gelangt dieser erst gar nicht in die eigentlichen Büroräume. Es ist allerdings wichtig, dass diese Matten hochwertig sind und außerdem regelmäßig gereinigt werden. Ansonsten ist die Funktion auf Dauer beeinträchtigt.

4. Tipp: Die Mülleimer regelmäßig leeren

Wenn beispielsweise in der Mittagspause regelmäßig Essensreste in die Mülleimer geworfen werden, ist es enorm wichtig, diese regelmäßig zu leeren. Tut man das nicht, verursacht das nicht nur einen extrem unangenehmen Geruch, sondern begünstigt auch die Verbreitung von Keinem und Bakterien, was die Gesundheit aller Mitarbeiter beeinträchtigt, was unbedingt vermieden werden sollte.

5. Tipp: Ein professionelles Unternehmen beauftragen

Natürlich kann man selbst für Dinge wie das Leeren von Mülleimern oder das Reinigen von Geschirr selbst übernehmen. Allerdings ist es beispielsweise für die Reinigung der Böden oder Toiletten ratsam, ein professionelles Unternehmen zu engagieren. Befindet sich das Bürogebäude beispielsweise in Berlin, ist es absolut empfehlenswert, sich an eine Firma für Gebäudereinigung in Berlin zu wenden. Diese reinigt das Gebäude dann regelmäßig und gewährleistet dadurch eine dauerhafte Sauberkeit.

6. Tipp: Wollmäuse entfernen

In Büroräumen sammeln sich oft sogenannte Wollmäuse an. Diese sollte man regelmäßig entfernen, was zum Beispiel mithilfe eines guten Staubsaugers möglich ist. Ansonsten kann man sich auch einen Saugroboter besorgen, der beispielsweise nachts die Räumlichkeiten saugt.

7. Tipp: Die Toiletten pflegen

Das bedeutet nicht, dass die Mitarbeiter ins Klo greifen sollen – dazu sind sie auch überhaupt nicht verpflichtet. Allerdings ist es ratsam, die Toiletten stets zu pflegen, indem man beispielsweise eine Toilettenbürste, ein Desinfektionsspray, Tücher zur Reinigung oder ein Raumspray zur Verfügung stellt. Damit man der Ausbreitung von Keimen und Bakterien entgegenwirkt, sollte man auf Einweghandtücher setzen – beispielsweise Papierhandtücher.

8. Tipp: Für angenehmen Geruch sorgen

Niemand mag schwere Luft in den Räumlichkeiten. Dieser kann man durch regelmäßiges Lüften und durch die Nutzung von Klimaanlagen und Luftbefeuchtern entgegenwirken.

9. Tipp: Flächen aus Glas regelmäßig reinigen

Damit Scheiben und sonstige Oberflächen stets gepflegt aussehen, sollte man diese regelmäßig mit einem Glasreiniger behandeln. Das ist nicht wirklich aufwändig, der Effekt ist aber umso größer.

10. Tipp: Den Schreibtisch vor Feierabend aufräumen

Sehr wirksam ist es auch, wenn jeder Mitarbeiter vor Feierabend den eigenen Schreibtisch aufräumt. Dadurch kann am nächsten Tag nicht nur besser gearbeitet werden, sondern auch das Gesamtbild wird verbessert.