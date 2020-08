Buffett wird Gold-Fan

Es klingelt den Gold-Fans noch in den Ohren: Gold sei Relikt der Vergangenheit, es bringe keine Rendite, wäre also für Anlagezwecke ohne Belang. So weit so gut mit den Anlegeransichten des Warren Buffett, soweit es Gold angeht. Besser gesagt, soweit es Gold anging. Denn langsam, aber sicher muss er sich umorientieren bei seinen Gold-Engagements. ?Buffett nimmt Goldproduzenten ins Portfolio und mistet weiter bei Banken aus?, war dieser Tage im Handelsblatt zu lesen.

Dass Gold keine Rendite in Bezug auf Zinsen oder Dividenden abwirft, mag schon stimmen. Doch irgendwie ist der Ausgleich für die Geldentwertung, sprich Inflation beziehungsweise negative Realzinsen, auch eine Art von Rendite. In den vergangenen Monaten war die Rendite, wenn man die Preissteigerung beim Gold als Wertmaßstab nimmt, ohnehin für Goldanleger lukrativ. Da kann sich dann auch ein Warren Buffett nicht mehr nur an die Seitenlinie stellen und abwarten.

Buffett kauft daher das Aushängeschild der Goldminenbranche in sein Portfolio: Barrick Gold. Steigt der Goldpreis, steigt auch diese Aktie des Top-2-Goldbergbaus. Doch für etwas risikoreicher aufgelegte Investoren gibt es im Goldsektor eine große Palette an fundamental guten Goldaktien, die sogar einen noch stärkeren Hebel auf den Goldpreis haben dürften. Zu diesem Kreis zählen Bluestone Resources und Treasury Metals.

Bluestone Resources – https://www.commodity-tv.com/play/bluestone-resources-virtual-roadshow-investor-presentation-august-2020/ – besitzt in Guatemala das Cerro Blanco-Goldprojekt, das geschätzte 146.000 Unzen Gold jährlich produzieren wird. Bohrungen ergaben bis zu 48,5 Gramm Gold sowie 97 Gramm Silber pro Tonne Gestein.

Treasury Metals – https://www.commodity-tv.com/play/treasury-metals-investor-presentation-july-2020-with-qa/ – entwickelt das Goliath-Goldprojekt in Ontario. Der Produktionsbeginn naht. Erst wird eine Tagebaumine, später ein Untertagebetrieb entstehen. Gute Infrastruktur und Bergbaufreundlichkeit sind gegeben.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Bluestone Resources (-https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/bluestone-resources-inc/ -) und Treasury Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/treasury-metals-inc/ -).

Gemäß ?34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/