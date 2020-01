Bund sichert Ausfuhr von Kohle- und Gas-Kraftwerken mit knapp 13 Milliarden Euro Kreditgarantien / Scharfe Kritik der Grünen

Die Bundesregierung hat die Ausfuhr von Kohle- und

Gas-Kraftwerksanlagen und anderen Produkten der fossilen Wirtschaft mit

staatlichen Exportkreditgarantien von knapp 13 Milliarden Euro seit 2014

abgesichert. Das geht aus einem Bericht des Bundeswirtschaftsministeriums für

den Grünen-Politiker Sven-Christian Kindler hervor. Er liegt der Düsseldorfer

“Rheinischen Post” (Freitag) vor. “In Zeiten der Klimakrise darf die

Bundesregierung nicht mit Milliarden Steuergeldern für Klimakiller bürgen”,

kritisierte Kindler. Das verfestige die fossile Infrastruktur über Jahrzehnte

und blockiere Energiewende und Klimaschutz weltweit. “Das Pariser

Klimaschutzabkommen verpflichtet uns aus fossilen Energien auszusteigen, nicht

sie weiter mit Steuergeld zu fördern”, sagte Kindler. Er verwies in diesem

Zusammenhang auch auf die umstrittene Lieferung einer Zugsignalanlage von

Siemens für ein neues Kohlebergwerg in Australien. Laut dem Ministeriumsbericht

entfielen 9,2 Milliarden Euro an Kreditgarantien auf Exporte von Gas-Anlagen,

2,8 Milliarden auf Ölverfeuerungs-Anlagen und 433 Millionen auf

Kohle-Kraftwerke. Das Wirtschaftsministerium erklärte, es sei klimapolitisch

sinnvoll, wenn im Ausland moderne deutsche Technologie statt weniger effizienter

Technik aus anderen Ländern eingesetzt werde, die mehr CO2-Emissionen

produzierten.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2627

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4500987

OTS: Rheinische Post

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell