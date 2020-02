Bundesrat stimmtüber generelles Tempolimit ab

In der Debatte um ein generelles Tempolimit in Deutschland

kommt es nun auch zu einer Entscheidung des Bundesrates. Wie die “Saarbrücker

Zeitung” (Freitag) berichtet, plant die Länderkammer in ihrer nächsten Sitzung

eine Abstimmung über die Einführung einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 130

Stundenkilometern auf Autobahnen. Laut Zeitung liegt dem Bundesrat eine

Ausschuss-Empfehlung pro Tempolimit vor.

Eine Sprecherin des Bundesrates bestätigte dies dem Blatt. Demnach soll im

Rahmen der Novelle der Straßenverkehrsordnung die Geschwindigkeitsbegrenzung

eingeführt werden. In der Empfehlung, die der Zeitung vorliegt, heißt es, aus

Verkehrssicherheitsgründen sowie zur Luftreinhaltung, zur Lärmminderung und zum

Klimaschutz sei ein Tempolimit “sachgerecht und notwendig”. Auf rund 70 Prozent

der Autobahnen bestehe derzeit keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Die Maßnahme

sei aber geeignet, schädliche Emissionen zu reduzieren.

Fraglich ist allerdings, ob die Ministerpräsidenten in ihrer Sitzung am 14.

Februar der Empfehlung folgen werden.

Pressekontakt:

Saarbrücker Zeitung

Büro Berlin

Telefon: 030/226 20 230

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/57706/4513769

OTS: Saarbrücker Zeitung

Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell