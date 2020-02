Bundesregierung genehmigte seit Anfang 2019 Rüstungsexporte im Wert von mehr als 1,3 Milliarden Euro in Länder, die Waffen an Kriegsparteien in Libyen liefern

+++ SPERRFRIST Montag, 17.2.20, 1 Uhr ++++

Die Bundesregierung hat nach Recherchen des “Tagesspiegel” (Montagausgabe) seit

Anfang 2019 Rüstungsexporte im Wert von mehr als 1,3 Milliarden Euro in Staaten

genehmigt, die den Libyen-Krieg befeuern. Davon gingen Lieferungen in einem

Gesamtwert von mehr als einer Milliarde Euro ausgerechnet an die Länder, die den

abtrünnigen General Chalifa Haftar unterstützen. Das geht aus Antworten der

Bundesregierung auf parlamentarische Anfragen der vergangenen acht Monate

hervor, die der “Tagesspiegel” ausgewertet hat.

https://www.tagesspiegel.de/politik/deutsche-ruestungsexporte-waffen-fuer-laende

r-die-den-libyen-krieg-befeuern/25551362.html

Rückfragen richten Sie bitte an:

Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909

Pressekontakt:

Der Tagesspiegel

Chefin vom Dienst

Patricia Wolf

Telefon: 030-29021 14013

E-Mail: cvd@tagesspiegel.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/2790/4521723

OTS: Der Tagesspiegel

Original-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell