Bundesverband IT-Sicherheit e.V. (TeleTrusT): Neuer Vorstand

Auf seiner Jahresmitgliederversammlung 2020 zog der Bundesverband IT-Sicherheit e.V. (TeleTrusT) positive Bilanz und stellte die Weichen für künftige Aktivitäten. Mit kontinuierlichem Zuwachs an Neumitgliedern auch im “Corona-Jahr” 2020 verzeichnet der Verband einen neuen Höchststand der Mitgliederzahl. Die Mitgliederversammlung wählte turnusgemäß einen neuen Vorstand. Darüber hinaus wurden TeleTrusT-Beiräte aus Politik und Industrie berufen.

Alter und neuer TeleTrusT-Vorsitzender ist Prof. Dr. Norbert Pohlmann (Institut für Internet-Sicherheit an der Westfälischen Hochschule). Wiedergewählt und als stellvertretender Vorsitzender bestimmt wurde RA Karsten U. Bartels LL.M., HK2 Rechtsanwälte. Ebenfalls als Vorstand bestätigt wurde Dr. Kim Nguyen, Bundesdruckerei GmbH. Neu in den TeleTrusT-Vorstand gewählt wurde Dr. André Kudra, esatus AG. Dem ausscheidenden Vorstand Axel Deininger, secunet Security Networks AG, der künftig verbandspolitisch auf europäischer Ebene aktiv sein wird, dankte der Verband herzlich für sein Engagement.

Als TeleTrusT-Beiräte wurden vorgestellt:

– Dr.-Ing. Sandra Schulz, MTU Aero Engines AG

– Andreas Könen, Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat

– Stefan Schnorr, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

– Axel Deininger, secunet Security Networks AG.

Die Beiräte unterstützen den Vorstand bei der fachlich-politischen Arbeit für den Verband.

Prof. Dr. Norbert Pohlmann: “IT-Sicherheit muss als kontinuierlicher Prozess verstanden werden. Künftig wird jedoch zunehmend wichtig sein, dass die IT-Sicherheit mit relevanten Werteattributen versehen ist, da sie die essentielle Basis für die Akzeptanz der Digitalisierung darstellt. Unter dieser Prämisse werden wir uns dafür engagieren, eine sichere und vertrauenswürdige Zukunft zu gestalten.?

RA Karsten U. Bartels, LL.M.: “Dieses Jahr offenbart schonungslos, wie groß der Digitalisierungsstau Deutschlands ist und welch geringe Rolle Europa bei der Digitalisierung spielt. Was wir jetzt brauchen, ist der unbedingte Wille, die Digitalisierung konsequent voranzutreiben – und zwar mit IT-Sicherheit. IT-Sicherheit soll gefordert, muss aber auch gefördert werden. Der Erfolg hängt auch davon ab, das Vertrauen in IT und IT-Sicherheit zu stärken und dabei stets für das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und Datenschutz einzutreten.?

Schwerpunkte der weiteren TeleTrusT-Verbandsarbeit sind unter anderem:

– weitere politisch-fachliche Vernetzung auf nationaler und internationaler Ebene

– “IT Security made in Germany” bzw. “IT Security made in EU”

– Bestimmung des “Standes der Technik” in der IT-Sicherheit

– “Industrie 4.0” als Kernthema sicherer industrieller Digitalisierung

– Markterkundungsaktivitäten in potentiellen Zielmärkten

Bundesverband IT-Sicherheit e.V. (TeleTrusT)

Der Bundesverband IT-Sicherheit e.V. (TeleTrusT) ist ein Kompetenznetzwerk, das in- und ausländische Mitglieder aus Industrie, Verwaltung, Beratung und Wissenschaft sowie thematisch verwandte Partnerorganisationen umfasst. Durch die breit gefächerte Mitgliederschaft und die Partnerorganisationen verkörpert TeleTrusT den größten Kompetenzverbund für IT-Sicherheit in Deutschland und Europa. TeleTrusT bietet Foren für Experten, organisiert Veranstaltungen bzw. Veranstaltungsbeteiligungen und äußert sich zu aktuellen Fragen der IT-Sicherheit. TeleTrusT ist Träger der “TeleTrusT European Bridge CA” (EBCA; PKI-Vertrauensverbund), der Expertenzertifikate “TeleTrusT Information Security Professional” (T.I.S.P.) und “TeleTrusT Professional for Secure Software Engineering” (T.P.S.S.E.) sowie des Vertrauenszeichens “IT Security made in Germany”. TeleTrusT ist Mitglied des European Telecommunications Standards Institute (ETSI). Hauptsitz des Verbandes ist Berlin.