Bundesweites Marketing: In-Store-Promotions

Dabei stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl wie zum Beispiel die beliebte Verkostungsaktion oder auch das Getränke-Tasting. Wer sich dafür interessiert, kann einen Blick auf die Verkostungsaktionen werfen, welche ST-PROMOTIONS in der Vergangenheit für Vitamin Well durchführen durfte. Im Rahmen der Promotion Kampagne für die Vitamin Well Drinks des schwedischen Herstellers unterstützte ST-PROMOTIONS den Anbieter in allen Bereichen und stimmte nicht nur die Einsatzpläne mit dem Einzelhandel ab, sondern kümmerte sich zudem auch um die Personalstellung, regelte die Logistik sowie den Aufbau, erstellte das detaillierte Reporting und die gesamte Abwicklung der Aktionen. Ebenfalls sehr interessant kann in einigen Fällen die Einpackpromotion sein, welche dem Kunden ganz einfach mehr Service im alltäglichen Einkauf bietet und somit sowohl die Kundenzufriedenheit, als auch das Image verbessert.



Der persönliche Kontakt zum Kunden



Der persönliche Kontakt zum Kunden ist ein Schlüsselaspekt des Face-to-Face Marketings und bietet Ihnen die Möglichkeit, sich ganz klar von der Konkurrenz abzuheben. Dabei haben Sie die Möglichkeit, sich voll und ganz Ihren Kunden sowie Interessenten zu widmen. Um dies zu verwirklichen, kommen geschulte Promoter zum Einsatz, welche genau wissen, worauf es beim Kundenkontakt ankommt. Das Personal kann sich individuell auf das jeweilige Gegenüber ausrichten und dabei sowohl die Sprechgeschwindigkeit, die Lautstärke sowie die Gestik und Mimik so anpassen, sodass eine optimale Atmosphäre geschaffen wird. Außerdem haben Sie auf diese Weise die Möglichkeit, Produkte und Dienstleistungen, aber auch Ihr Unternehmen im Detail vorzustellen und auf eventuelle Rückfragen sofort reagieren zu können – ein besserer Service ist kaum möglich.



Nutzen Sie die Chance, mit Ihren Kunden und Interessenten wirklich in Kontakt zu kommen und beauftragen Sie dafür einfach eine professionelle Agentur, welche es Ihnen dank der geschulten Promoter und einem erfahrenen Team ermöglicht, die Nähe zu Ihrer Zielgruppe nutzbringend für Ihre Unternehmensziele einzusetzen.



Die Erfahrung der Experten



Wir können Ihnen die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen ST-PROMOTIONS empfehlen. Die Agentur ist seit mehr als 30 Jahren in der Branche tätig und verfügt somit über ein hohes Maß an Erfahrung, von dem Sie ganz einfach profitieren können. Dabei kann ST-PROMOTIONS nicht nur einen langen Erfahrungs-Zeitraum vorweisen, sondern darüber hinaus exzellente Referenzen. Auf der neuen Webpräsenz von ST-PROMOTIONS finden Sie alle wichtigen Informationen.



In den letzten 30 Jahren durfte das Team sowohl kleine und mittelständische Unternehmen, als auch große Konzerne wie UBER oder die Frankfurter Allgemeine Zeitung unterstützen. Vertrauen Sie ganz einfach auf die Expertise von ST-PROMOTIONS und nehmen Sie noch heute mit dem Team der Agentur Kontakt auf, um von einer unverbindlichen Beratung zu profitieren.