BURG-WÄCHTER für „höchste Kundenzufriedenheit“ ausgezeichnet

Renommierte Auszeichnung für BURG-WÄCHTER: Das Deutsche Institut für Produkt- und Marktbewertung hat den Sicherheitsspezialisten mit dem PLUS X AWARD 2021 für „höchste Kundenzufriedenheit“ prämiert. Die begehrte Auszeichnung wurde als Ergebnis der Befragung von fast 4000 Kundinnen und Kunden vergeben.

Die Verbraucher haben entschieden: BURG-WÄCHTER gehört zu den Marken mit der höchsten Kundenzufriedenheit in Deutschland. Das ergab eine aktuelle Umfrage des Deutschen Instituts für Produkt- und Marktbewertung in verschiedenen Kategorien. Der Sicherheitsspezialist aus Wetter-Volmarstein führt das Ranking im Segment Briefkästen und Paketboxen an und wurde daher mit dem renommierten PLUS X AWARD 2021 für „höchste Kundenzufriedenheit“ ausgezeichnet.

Eine Auszeichnung der Kundinnen und Kunden für erstklassige Arbeit

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Schließlich haben die Kundinnen und Kunden für unsere Produkte votiert. Das belegt, dass unsere Produkte bei den Menschen durch die hohe Qualität und die einfache Handhabung sehr gut ankommen“, sagt Gerrit Lüling, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb bei BURG-WÄCHTER. Speziell bei den Briefkästen zählt die Firma seit Jahrzehnten zu den Marktführern und überzeugt die Endverbraucher mit langlebigen Modellen aus verschiedenen Materialien.

So bietet BURG-WÄCHTER nicht nur klassische Edelstahl- oder Gussbriefkästen, sondern längst auch hochwertige Kunststoffmodelle in vielen verschiedenen Farben. Schon seit 1975 entwickelt und produziert die Firma Modelle für alle Ansprüche. Viele Briefkästen werden noch heute „Made in Germany“ produziert. Dabei achtet BURG-WÄCHTER stets auf die Langlebigkeit der Modelle. Darüber hinaus erleichtern praktische Details wie der Öffnungsstopp den Alltag.

Perfekte Kombination: Paketbox plus Briefkasten

Ganz neu im umfangreichen Briefkasten-Programm bei BURG-WÄCHTER ist die Paketbox eBoxx EASY +. Damit wird jede Lieferung beim ersten Versuch zugestellt – egal von welchem Paket- oder Lieferdienst. Eine Produktbesonderheit: Auch mehrere Zustellungen von verschiedenen Dienstleistern sind gesichert möglich. Ist bereits ein Paket hinterlegt, kann die eBoxx EASY + nur per Code-Eingabe geöffnet werden.

Außerdem kann die Paketbox mit dem exakt passenden Aufsatzbriefkasten ergänzt werden, somit wird ein separater Briefkasten nicht mehr benötigt. „Angetrieben durch den Online-Shopping-Boom wurden in den vergangenen Jahren immer mehr Pakete verschickt. Unsere eBoxx passt daher genau in die Zeit und ermöglicht den Kundinnen und Kunden, jede Bestellung direkt zu erhalten. Das spart nicht nur Zeit und Nerven, sondern hilft auch, die Umwelt zu schonen“, sagt Gerrit Lüling.

Für die Umfrage des Deutschen Instituts für Produkt- und Marktbewertung wurden im Juli 3868 gültige Stimmen ausgewertet. Die befragten Frauen und Männer waren zwischen 20 und 65 Jahre alt. Aus den Ergebnissen wurden 46 Marken ermittelt, die aus Sicht der Endverbraucher ihre Versprechen einhalten sowie qualitativ hochwertige Produkte als auch einen guten Service bieten. Sie wurden wie BURG-WÄCHTER in der Kategorie Briefkästen für die „höchste Kundenzufriedenheit“ ausgezeichnet. Ebenfalls prämiert wurden u.a. Mercedes-Benz (Automotive), Adidas (Sportbekleidung), Boss (Mode) und Velux (Fenster).

BURG-WÄCHTER ist ein Familienunternehmen mit 100-jähriger Tradition und international führend bei elektronischen und mechanischen Schlössern, Zutrittskontrollen, Briefkästen, Tür- und Fenstersicherungen, Tresoren und Kassetten, Smart Home sowie Kamera- und Videotechnik. Burg-Wächter entwickelt seine Produkte ausschließlich in Deutschland und verfügt über eigene Produktionsstandorte in Deutschland, Frankreich, England, Osteuropa und China.