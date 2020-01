BURG-WÄCHTER ist Deutschlands ?Kundenliebling 2019?

Die Käufer in Deutschland haben entschieden: BURG-WÄCHTER ist ?Kundenliebling 2019?. Die Auszeichnung in Gold erhielt der Sicherheits-Spezialist aus Wetter-Volmarstein als beliebteste Marke in der Kategorie ?Sicherungs- und Warngeräte? mit der optimalen Bewertung von 100,0 Punkten. Darüber hinaus ist BURG-WÄCHTER seit wenigen Wochen offizieller Präventionspartner der Gewerkschaft der Polizei.

Mit welchen Marken sind Kunden besonders zufrieden? Welchen Marken vertrauen sie? Eine der größten Untersuchungen Deutschlands liefert die Antworten. Der ?Deutschland Test? hat über das komplette Jahr 2018 ca. 20.000 Marken aus 250 Branchen auf den Prüfstand gestellt. Und das Ergebnis der Analyse von insgesamt 39 Millionen Kundenaussagen im Internet zu Themen wie Qualität, Service, Preis-Leistung und Ansehen hat ein klares Ergebnis gebracht: ?Kundenliebling 2019? in der Branche ?Sicherungs- und Warngeräte? ist BURG-WÄCHTER. Der 1920 gegründete Sicherheits-Spezialist aus Wetter-Volmarstein erhielt als einziger Branchenvertreter die Auszeichnung in Gold ? und das mit der Maximalpunktzahl von 100,0.

Top-Bewertung so wie nur wenige andere namhafte Marken

?Die Analyse ist der Beweis für unsere gute Arbeit. Sie zeigt, wie BURG-WÄCHTER von den Kunden in Deutschland wahrgenommen und bewertet wird. Auf ein solches Ergebnis darf man zu Recht stolz sein. Gleichzeitig ist es ein Ansporn, auch nach fast 100 Jahren Firmengeschichte genauso nah dran zu sein an den Bedürfnissen und Wünschen unserer Kunden wie bisher?, sagt Gerrit Lüling, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb bei BURG-WÄCHTER und Urenkel des Firmengründers Alfred Lüling. Die optimale Bewertung von 100,0 Punkten erhielten in den verschiedenen Branchen so namhafte Marken wie Adidas (Sportbekleidung), Harley-Davidson (Motorräder), Samsung (Fernseher & Heimkino) oder Hornbach (Baumärkte).

Der ?Deutschland Test? wurde 2019 zum sechsten Mal durchgeführt und die Ergebnisse im renommierten Finanzmagazin ?Focus Money? veröffentlicht. Die Analyse der Marken wurde in Zusammenarbeit mit dem Institut für Management-und Wirtschaftsforschung (IMWF) aus Hamburg sowie den unabhängigen Daten-Analysten ?Ubermetrics? und ?D Beck et al. Services? durchgeführt.

Partner der Gewerkschaft der Polizei

Seit wenigen Wochen ist BURG-WÄCHTER außerdem Präventionspartner der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Damit unterstützt BURG-WÄCHTER die Arbeit der GdP im Bereich des Einbruchschutzes. Denn trotz sinkender Einbruchszahlen in den vergangenen Jahren wurde 2018 in Deutschland immer noch alle viereinhalb Minuten ein Einbruchsversuch unternommen. Damit bleibt Einbruchschutz weiter ein Top-Thema im privaten wie gewerblichen Bereich.

Mit seinem umfassenden Produktprogramm sorgt BURG-WÄCHTER für Sicherheit in den eigenen vier Wänden oder in der Firma. Von zertifizierten Tür- und Fenstersicherungen über das moderne Smart Home Alarmsystem BURGprotectTM bis zur Videoüberwachung und hochwertigen Tresoren. BURG-WÄCHTER stellt Einbrechern eine breite Produktpalette in Sachen Sicherheit entgegen.

BURG-WÄCHTER ist ein Familienunternehmen mit 100-jähriger Tradition und international führend bei elektronischen und mechanischen Schlössern, Zutrittskontrollen, Briefkästen, Tür- und Fenstersicherungen, Tresoren und Kassetten, Smart Home sowie Kamera- und Videotechnik. Burg-Wächter entwickelt seine Produkte ausschließlich in Deutschland und verfügt über eigene Produktionsstandorte in Deutschland, Frankreich, England, Osteuropa und China.