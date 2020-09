Burnout-Prävention durch lösungsorientiertes Systemisches Coaching in der Praxis G. Bersch, Mölln

Die Praxis G. Bersch bietet seit Anfang 2017 professionelle psychologische Begleitung rund um die Themen Business-Coaching, Burnout-Prävention und Stressbewältigung an. Mit ihrer zentralen Lage in der historischen Altstadt von Mölln im Herzogtum Lauenburg, in unmittelbarer Nähe zum ZOB und Bahnhof, ist die Praxis G. Bersch sehr gut auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Neben allen beruflichen Themen ist die Inhaberin Frau Gwendolyn Bersch als Heilpraktikerin für Psychotherapie auch für die Meisterung persönlicher Krisen die richtige Ansprechpartnerin. In den wunderschönen Räumen des gepflegten Altbaus kommen die Besucherinnen und Besucher zur Ruhe für eine zielführende Selbst-Reflexion.

Business-Coaching, Burnout-Prävention und Stressbewältigung gewinnen in unserer modernen Arbeitswelt zunehmend an Bedeutung. “Ein gelungener Einklang zwischen dem Erfüllen beruflicher oder privater Anforderungen und wirkungsvoller Selbstfürsorge ist sehr bedeutsam für die Entfaltung kontinuierlicher Lebensqualität und Lebenszufriedenheit”, weiß auch Frau Bersch aus eigener Erfahrung aus ihrer über 20-jährigen, erfolgreichen beruflichen Tätigkeit als Unternehmerin. Berufliche Zufriedenheit spielt eine sehr große Rolle für die innere Balance. Dauerhafte Überforderung am Arbeitsplatz oder anhaltende familiäre Krisen können zu belastendem emotionalen Stress führen. Geht dieser dauerhaft mit zu geringer Erholung einher, kann im Ergebnis eine Burnout-Situation entstehen. Es gilt, dies frühzeitig zu erkennen und mit geeigneten Maßnahmen gegenzusteuern.

Die Praxis G. Bersch bietet ein sehr persönliches Business-Coaching, um individuelle Faktoren für “negativen” und somit belastenden Stress zu ermitteln und alternative, gesundheitsfördernde Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln.

Gemeinsam mit den Klientinnen und Klienten werden individuelle Stressfaktoren im eigenen Leben analysiert und benannt. Danach werden – unter Anwendung der bewährten Systemischen Methode – Schritt für Schritt Lösungen ermittelt, die sukzessive im persönlichen Alltag von den Klientinnen und Klienten selbst umgesetzt werden können. Im Fortschritt eines erfolgreichen Coachings werden alternative Denk- und Verhaltensweisen gefunden, welche bei einer gelingenden Umsetzung zu positiven Lebensveränderungen, der effektiven Meisterung von Problemen und insgesamt zu einer deutlichen Entlastung führen können.

Die Arbeit mit der Systemische Methode ermöglicht den Klienten und Klientinnen der Praxis G. Bersch eine gezielte Aktivierung der persönlichen Ressourcen, der vorhandenen Fähigkeiten und eigenen Stärken, um neue Ziele zu erreichen und neue Motivation zu gewinnen. Neue Pläne können so mit wachsendem Selbstvertrauen und zunehmender Freude umgesetzt werden.

Rund um die Themen der beruflichen und persönlichen Orientierung und Weiterentwicklung ist die Praxis G. Bersch sehr gut aufgestellt. Sie bietet zusätzlich zu dem Systemischen Coaching auch allgemeine psychologische Orientierungsgespräche, Berufswegeplanung, Bewerbungscoaching, Zeitmanagement, aktive Stressbewältigung, psychologische Burnout-Begleitung in Form von Systemischer Therapie, Lebenszielplanung und Persönlichkeitsentwicklung.

Durch regelmäßige Fortbildungen stellt die Praxis G. Bersch eine hohe Beratungsqualität sicher. Großen Wert legt die Praxis G. Bersch auf die professionelle Vernetzung mit kompetenten Partnern aus dem Gesundheitswesen der Metropolregion Hamburg und mit spezialisierten Ärzten aus verschiedenen Fachbereichen, um bei Bedarf weitere benötigte Kompetenzen “ins Boot zu holen” oder passend weiterverweisen zu können.

Die Praxis G. Bersch bietet Business-Coaching und Burnout-Prävention ebenfalls als Fernberatung in Form eines Online-Meetings / Video-Chat an.