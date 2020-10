Business Punk präsentiert die Top-Konten für Unternehmen in Gründung, Freiberufler und Gesellschaften (FOTO)

Das Wirtschaftsmagazin Business Punk präsentiert in seiner Ausgabe 5/2020 die besten Anbieter von Geschäftskonten für Unternehmen. Dafür hat das Münchner Analysehaus Tetralog im Juli und August 2020 insgesamt 39 Kontomodelle von 18 überregionalen Banken geprüft und ausgewertet. Die Kontomodelle wurden für Unternehmen in Gründung, für Freiberufler sowie Gesellschaften hinsichtlich Kosten, Leistungsumfang und Serviceangebot getestet. Bewertet wurden die Leistungsdaten der Kontenmodelle, der Karten, der Dispozinsen, des Service-Angebots sowie des Kundenservices.

Die Höchstnote von fünf Sternen erhielten Konten, die im Test insgesamt mindestens 75 Punkte erreichten. In der Kategorie “Einzelunternehmer” erzielten neun Anbieter die Bestnote. Auf Platz eins steht Penta mit ihrem StartUp-Konto Premium Plan. Dahinter folgt auf den Plätzen zwei bis vier die Postbank mit unterschiedlichen Businesskonten. Außerdem erhielten die Commerzbank, die Targobank sowie die DKB fünf Sterne in der Gesamtwertung. Auch in der Kategorie “Unternehmen in Gründung” steht Penta auf Platz eins von insgesamt 11 mit fünf Sternen ausgezeichneten Bankanbietern. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Commerzbank und die Postbank. Weitere sind die Targobank, die Deutsche Bank sowie die GLS Bank. In der Kategorie “Konten für Gesellschaften” lag die Commerzbank auf Platz eins, dahinter die Targobank (Platz 2) und die Deutsche Bank (Platz 3). Insgesamt erhielten hier zehn Banken fünf Sterne-Bewertungen, darunter auch die Postbank, Penta und die GLS Bank.

Die Gesamtauswertung des Konten-Tests findet sich in der Ausgabe 5/2020, die ab sofort am Kiosk oder unter http://www.business-punk.com erhältlich ist.

