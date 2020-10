Business Seminare während der Corona-Zeit ? Kompakttraining GmbH&Co. KG unterstützt Teilnehmer und Kunden bei der Personalentwicklung

Das Team von Kompakttraining ergreift Maßnahmen, um es Kunden auch bei steigenden Infektionszahlen zu ermöglichen an Weiterbildungsveranstaltungen teilzunehmen und die Weiterentwicklung nicht zu pausieren. Nach Rückmeldung von den Teilnehmern der Kompakttraining Seminare genießen diese weiterhin das gemeinsame Lernen und den Austausch untereinander ? sowohl im Präsenztraining als auch bei der Online Schulung.

Offene Seminare und Inhouse Schulungen mit hohen Hygiene- und Sicherheitsstandards

Die offenen Seminare und Inhouse Schulungen des Weiterbildungsanbieters Kompakttraining finden bundesweit unter Umsetzung aller Hygienevorschriften statt. Bei den Bildungsveranstaltungen der Kompakttraining GmbH & Co. KG wird umgehend auf offizielle Empfehlungen des RKI reagiert.

Die Einhaltung der aktuellen Hygienebestimmungen und eine größtmögliche Sicherheit für die Teilnehmer und Trainer ist Grundvoraussetzung für die Durchführung der Seminare. In Zusammenarbeit mit zuverlässigen Hotelpartnern kann die Kompakttraining GmbH & Co. KG weiterhin Veranstaltungen mit hohen Hygiene- und Sicherheitsstandards durchführen.

Kurze Wege zu den Seminarorten ? alle Metropolen Deutschlands

Der Hamburger Seminaranbieter hat schon vor dem Ausbruch der Pandemie lange Reisen der Teilnehmer/innen durch ganz Deutschland minimiert, indem die Business-Seminare regelmäßig in der unmittelbaren Region in alle Metropolen stattfinden – um möglichst lange Anfahrtswege auszuschließen.

Online Seminare von Kompakttraining als echte Alternative ? interaktiv und wirkungsvoll

Das Trainerteam von Kompakttraining unterstützt Stammkunden und einzelne Teilnehmer/innen mit digitalen Bildungsformaten und das mit Lernerfolg. Das Seminarkonzept für Onlinetrainings der Kompakttraining GmbH & Co. KG basiert auf über 27 Jahren Erfahrung in der Personalentwicklung.

Wie bei den Kompakttrainings üblich, stehen dabei die Teilnehmerinnen und Ihre Themen immer im Mittelpunkt. So konnte auch in den Onlineseminaren anhand der Praxisfälle der Teilnehmer das Gelernte direkt angewendet werden. Dieses bewährte Vorgehen aus den Präsenztrainings sichert den Transfer in die Praxis und bietet Unternehmen einen echten Mehrwert.

Die Servicezentrale steht Kunden und Teilnehmern zur Verfügung

Die Servicezentrale in Hamburg ist jederzeit für die Kunden und Teilnehmer für Fragen rund um die Seminarteilnahme erreichbar. Das Serviceteam des Weiterbildungsanbieters ist in einem engen Austausch mit den Teilnehmern und geht umgehend auf die Bedarfe der Kunden ein. Die transparente Kommunikation und der Austausch mit den Teilnehmern nutzt Kompakttraining in der aktuellen Situation noch mehr, um die Bedarfe umzusetzen.

Seit 2004 bietet der nach DIN ISO 9001:2015 zertifizierte Seminaranbieter aus Hamburg Soft- und HardSkill-Seminare und Schulungen in den Metropolen Deutschlands an. Teilnehmer (m/w/d) bei den offenen Seminaren als auch Inhouse Schulungen sind Auszubildende, Fachkräfte, Experten bis hin zu Führungskräften. Seit 2020 bietet der Weiterbildungsanbieter ausgewählte Seminare auch online an.