buylocal: PosBill sichert Geschäftsfähigkeit während Corona-Krise

Die Corona-Pandemie stellt unser aller Leben auf den Kopf. Jeder ist davon betroffen. Völlig egal ob: Buchhändler, Restaurant- oder Botiquenbesitzer. Sämtliche Lokale mussten längst aufgrund der Corona-Krise schließen. Darüber hinaus hat sich das Kosumverhalten der Kunden schlagartig verändert.

Augenblickliches Handeln ist nun gefragt! Eine konsequente Umrüstung ist für Händler und Gastronomen zwingend erforderlich, um weiterhin geschäftsfähig zu bleiben und einen hundertprozentigen Umsatzverlust abzuwenden.

PosBill hat die rettende Lösung:

MitPosBill buylocal einfach liefern oder abholen lassen – ganz ohne teuren Onlineshop

Das Unternehmen PosBill unterstützt die Betroffen in der schwierigen Zeit und sorgt dafür, dass die Lokale weiterhin geschäftsfähig bleiben. Mit der innovativen PosBill buylocal Software kann jedes noch so kleine Unternehmen blitzschnell digitalisiert werden.

Dazu ist lediglich das optionale Abfotografieren der aktuellen Produkte/Gerichte und das darauffolgende online stellen notwendig. Programmierkenntnisse sind überhaupt nicht erforderlich, denn die Software überzeugt mit deutlicher Einfachheit. Somit kann innerhalb weniger Minuten mit dem Verkauf gestartet werden.

buylocal überzeugt mit vielen Vorteilen

Der wohl größte Vorteil ist, dass die Lokale super schnell online gehen können. Die Kunden bleiben durch PosBill buylocal weiterhin mit ihren Lieblingshändlern oder Gastronomen in Kontakt und tätigen ihre Einkäufe ganz bequem von Zuhause aus. Durch das Liefern oder das selbstständige Abholen der Bestellung, werden lange Wartezeiten und Menschenansammlungen vermieden.

Verschiedene Aktionen binden die Kunden weiterhin an die lokalen Geschäfte oder Restaurants. Außerdem profitieren die Kunden von der Unabhängigkeit, die ihnen geboten wird. Händler und Gastronomen werden entlastet und sind sorgenfreier, da sie die bestellten Produkte im Vorfeld vorbereiten und weiterhin Umsatz generieren können.

Außerdem lässt sich buylocal auf einem beliebigen Gerät anwenden. Infolgedessen ist es irrelevant ob ein Smartphone, ein Tablet oder ein PC genutzt wird.

Nur ein paar einfache Schritte zum Erfolg

Registrierung

Einrichten (Unterstützung durch einen Einrichtungs-Wizard)

Artikel/Gerichte einstellen

Live schalten und verkaufen

Diese Chance sollte jeder ergreifen – gerade weil sie so einfach ist. Das Anbieten eines Online-Shops ist derzeit unerlässlich für jeden Unternehmer, der die Krise überstehen und den Umsatz sichern will.

buylocal: Angebot zu tollen Konditionen

PosBill hebt sich zudem mit ihren günstigen Preisen von den Mitbewerbern ab. Für einen geringen Betrag ist der erstklassige Service vollumfänglich verfügbar. Um den Entscheidungsdruck und finanzielle Sorgen während der misslichen Lage zu reduzieren, bietet das Unternehmen die Software PosBill buylocal sogar mit einem Rabatt von 50 % an. Wer da noch lange überlegt, ist selbst dran Schuld.

Sie möchten keine endlosen Produktbeschreibungen, sondern PosBill® Kassensysteme einfach ? unverbindlich & kostenlos ? auf Herz und Nieren testen? Ein Klick auf Download unter http://www.posbill.com genügt? nicht ganz ? Sie müssen anschließend noch selbst entscheiden, ob Ihnen das was Sie getestet haben auch gefällt.

Die PosBill GmbH mit Sitz in Kehlbach wurde vor 20 Jahren gegründet. Das Unternehmen ist spezialisiert auf innovative Lösungen in den Bereichen Kassensoftware und Kassensysteme für Gastronomie und Einzelhandel sowie Hotelsoftware. Die Geschäftsleitung liegt bei Herrn Udo Finkbeiner.

Unternehmensgeschichte

Angefangen hat das Unternehmen 1993 in Boppard mit dem Entwickeln von Hotelsoftware, 1995 kam dann die Kassensoftware hinzu. Bereits 1999 wurden die ersten mobilen Kassen ausgeliefert. Bahnbrechend war die 2005 entwickelte ResiGo Hotelsoftware, die in acht Sprachen verfügbar ist. 2007 dann war das Jahr der PosBill Kassensoftware. Sowohl ResiGo als auch PosBill wurden entwickelt unter dem Aspekt, dass die Produkte ganz einfach zu installieren und selbsterklärend sein sollten. Ebenso stand die Multilinguilität im Vordergrund. ?Moderne Kassensysteme steigern den Umsatz, reduzieren die Personalkosten und liefern detaillierte Daten für ein effektives Controlling.? 2008 wurde PosBill für die Schweiz optimiert mit der dort üblichen Rappenrundung. Im gleichen Jahr wurden auch erstmals Kunden in zwanzig Ländern auf allen Kontinenten mit den Produkten erreicht. PosBill für den Handel kam 2009 zum Produktportfolio hinzu. Mit dem Umzug nach Kehlbach 2009 konnten wesentlich größere Büroräume und Lagerkapazitäten geschaffen werden. Das stetige Wachstum zeigte sich 2010, als mittlerweile Kunden in über 30 Ländern weltweit erreicht werden konnten, und mit dem 100. Kassenhändler als Wiederverkäufer in Deutschland eine magische Zahlengrenze überschritten wurde. In diesem Jahr kam es auch zum Launch des Reseller-Shops ( www.myposshop.com ). 2011 wurde das Niederländische als neue Sprache bei PosBill hinzugefügt, der Verkauf der Systeme dort findet über neue lokale Händler statt. Ebenfalls 2011 erfolgte der Einstieg in den Bereich Ticketing/Eventmanagement. Gleichzeitig wurde durch einen weiteren Umbau mehr Lagerkapazität geschaffen, um dem höheren Versandvolumen gerecht zu werden und alle Bundles selbst in ausreichender Stückzahl vorrätig halten zu können. 2012 wurden sowohl Französisch als auch Türkisch als weitere Sprachen bei PosBill aufgenommen.

