C.O.S unterstützt Arbeitsschutz mit intelligentem Verfahren

Sicherheit im Unternehmen hat oberste Priorität ? gerade auch durch die Corona-Pandemie und veränderte Strukturen ist sie wieder verstärkt in den Blickpunkt geraten. Als webbasierte Lösung für das Wissens- und Qualitätsmanagement unterstützt C.O.S den gewünschten Sicherheitsstandard bei gleichzeitig einfacher Benutzerführung.

Gefährdungskataloge, Schutzziele und Vorschläge für Maßnahmen sind in der C.O.S Produktsuite so miteinander verknüpft, dass Gefährdungsbeurteilungen, Betriebsanweisungen und Maßnahmenvorschläge weitgehend automatisiert erstellt werden. ?Die Sicherheitsfachkraft kann sich dank des eingebauten Regelwerks darauf konzentrieren, die Indikatoren festzustellen und Risiken zu beurteilen?, erklärt Dr. Nikil Merani, Geschäftsführer von C.O.S Collaboration Online Systems. Selbstverständlich sind in dem in der Basisversion mitausgelieferten Standardkatalog die vom deutschen Bundesministerium für Arbeit und Soziales vorgesehen Maßnahmen bereits eingearbeitet.

Höherer Automatisierungsgrad ? umfangreiche Sicherheitsfunktionalitäten

Im aktuellen Release von C.O.S wurde der Automatisierungsgrad durch ein fest zu hinterlegendes Regelwerk erheblich erhöht.

Die Planung aller Begehungen für Arbeitsbereiche, Personengruppen und Tätigkeitsumfelder kann zentral vorab vorgenommen werden z.B., um besonders risikobehaftete Vorgänge zu priorisieren. Die Begehungen werden durch einfache Checkliste in Form von Tagging unterstützt und damit auf die wirklich notwendige Arbeit reduziert. Festgestellte Gefährdungsfaktoren können im System festgehalten werden. Als Evidenz können Fotos, Notizen, Messprotokolle, Videos usw. angehängt werden.

Um die Gefährdungen zu beurteilen, ist dann lediglich die Risikobewertung (etwa nach Pohl) im System erforderlich. Sich daraus ergebende Schutzziele und hinterlegte Vorschläge für die Schutzmaßnahmen werden ebenfalls einem Katalog entnommen. Die Sicherheitsfachkraft muss nur noch die passenden Maßnahmen auswählen. Diese können je nach unternehmensindividuellem Bedarf auch modifiziert werden. Maßnahmen können je nach Ausprägung direkt freigegeben werden oder einen Abstimmungsprozess durchlaufen.

Die Wirksamkeitskontrolle kann nach Umsetzung der Maßnahmen durch hinterlegte Nachweise oder durch in Augenscheinnahme erfolgen. Auch dies wird im System dokumentiert. (Über-) Fälligkeiten können so einfach nachgehalten werden.

Alle erforderlichen Dokumente wie Begehungsprotokolle, Gefährdungsbeurteilungen, Maßnahmenplanung, Betriebsanweisungen werden vom System automatisch erzeugt und in die gängigen Officeformate exportiert. Neue Filter-, Gruppier- und Sortierfunktionen unterstützen die Auswertung.

Mehr Sicherheit in der Cloud oder On-premise

Die Revisionssicherheit im aktuellen Release von C.O.S wurde durch eine erweiterte Protokollierung verfeinert. Durch Multi-Factor-Authentifizierung wird der Systemzugriff exakt überwacht. Sicherheitsklassen werden durch Verschlüsselung und Vertraulichkeit definiert. Sessiontoken verhindern Zugriffe unautorisierter Personen auf nicht für sie bestimmte Inhalte.

C.O.S kann wahlweise in der unternehmenseigenen Umgebung installiert und betrieben oder als Cloudanwendung aus einem deutschen zertifizierten Rechenzentrum bezogen werden.

Seit 1982 sind wir als IT-Unternehmen tätig und seit 1999 als Spezialist für Risiko- und Qualitätsmanagementsysteme bekannt.

Dazu verwenden wir moderne Webtechnologie und höchste IT-Sicherheitsstandards. Unsere Produkte sind auf verschiedenen Technologieplattformen integrierbar und decken alle Unternehmensgrößen und eine Vielzahl von Branchen ab. Unser Team setzt sich zusammen aus Experten an Standorten in Luxemburg, Deutschland und Marokko.

Risiko- und Qualitätsmanagement mit C.O.S Software

Effiziente Arbeitsprozesse und gezielte Verteilung von Informationen: Wissen ist der Treibstoff von Geschäftsprozessen. Aus diesem Grund machen wir es uns zur Aufgabe, das Qualitätsmanagement-System Ihres Unternehmens durch integrierte Arbeitsabläufe zu unterstützen. Entdecken Sie unsere innovativen Softwarelösungen, die Ihnen eine branchenspezifische und individuell zugeschnittene Optimierung Ihrer Arbeitsprozesse ermöglichen.

Ihr Profi für:

– Dokumentenlenkung,

– Beschwerde- und Vertragswesen,

– Ideenmanagement und KVP,

– CAPA, FMEA,

– Risiko- und Auditmanagement,

– Maßnahmenverfolgung,

– Wissens- und Schulungsmanagement

C.O.S ist Ihr leistungsstarker und absolut zuverlässiger Partner für Ihr individuelles, ganzheitliches, revisions- und zukunftssicheren Qualitätsmanagement-System. Wir unterstützen Sie bei Aufbau und Pflege Ihres eigenen Qualitätsmanagement Systems und stehen Ihnen jederzeit mit unserer Kompetenz und jahrelangen Erfahrung zur Seite.

Mit unseren Lösungen zum Qualitäts- und Risikomanagement garantieren wir Ihnen stets aktuelle Daten, einen übersichtlichen Aufbau sowie einen einfachen Zugang mit bedienungsfreundlicher Nutzeroberfläche.

Dank unserer branchenspezifischen Softwarelösungen erhalten Sie und Ihre Mitarbeiter speziell zugeschnittene und ansprechend formulierte Informationen, mit der Sie die Produktivität Ihrer Prozesse steigern und die daraus resultierende Qualität Ihrer Arbeiten in Zukunft optimal gestalten können.