C3 launcht Content Plattform für Giesecke+Devrient

Spots on: C3 Creative Code and Content hat dem Technologiekonzern Giesecke+Devrient (G+D) eine multimediale Content-Bühne bereitet. Der Weltmarktführer für Zahlungsverkehr, Konnektivität, Identitäten und digitale Infrastrukturen etabliert mit G+D SPOTLIGHT eine zentrale digitale Anlaufstelle für Kunden, Interessenten, Medien und die Öffentlichkeit.

G+D SPOTLIGHT spiegelt und unterstützt die erfolgreiche Entwicklung des Münchner Traditionsunternehmens zum innovativen Hightech-Konzern. G+D-Spezialisten und Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft erörtern Sicherheitsfragen der Gegenwart und geben Einblicke in technologische Innovationen: Wie zahlen wir im Jahr 2025? Wie verändert 5G unser Leben? Oder auch: Welche Verschlüsselungstechnik wird sich gegen Quantencomputer behaupten können? Reportagen, Interviews, Porträts, Videos und Podcasts laden den User ein, die vielfältigen Facetten des Konzerns zu entdecken. SEO-Optimierung aller Inhalte, eine exzellente Website Performance und ein agiles CMS sorgen dafür, dass die spannenden Geschichten auch ankommen.

Auch nach dem Launch betreut das interdisziplinäre C3-Team die Plattform, kreiert neue Formate und Geschichten und unterstützt G+D bei Performance und Data Analytics, Redaktionsplanung sowie Kreation.

Sourour Stanke, Head of Corporate Communications & Government Relations bei G+D: ?Mit G+D Spotlight verfügen wir nun über eine zeitgemäße digitale Plattform, um der Öffentlichkeit die thematische Vielfalt und Expertise unseres Konzerns zu präsentieren.?

Karsten Krämer, Geschäftsführer und Group COO bei C3: ?G+D Spotlight ist ein Projekt, wie wir es lieben und bei dem unser Team alle Stärken ausspielen kann: Mit hoher Inhalte-, Tech- und Performance-Kompetenz ist für G+D die zeitgemäße Bühne eines anspruchsvollen B2B-Unternehmens entstanden.?

Creating what matters – C3 Creative Code and Content verschafft Marken und Unternehmen einen relevanten Platz im Leben ihrer Kunden. Mehr als 700 Mitarbeiter entwickeln und realisieren Content Marketing-Lösungen, die messbar Wirkung zeigen. Die Agentur kombiniert Kreativität, Content und Technologie und vereint alle Disziplinen für zeitgemäßes Marketing unter einem Dach: von Strategie und Konzeption über Content-Kreation, Technologie und Plattformkompetenz bis hin zu Marketing Intelligence, Channels und Performance. C3 ist die führende europäische Content Marketing-Agentur und unterhält Standorte in Berlin, München, London, Hamburg, Stuttgart, Frankfurt, Essen, Zürich, Prag und Ljubljana sowie ein internationales Partnernetzwerk.

Mehr Infos zu C3 Creative Code and Content

Web: [url=http://www.c3.co]www.c3.co[/url]

Facebook: [url=http://www.facebook.com/C3content]www.facebook.com/C3content[/url]

Instagram: [url=http://www.instagram.com/c3content]www.instagram.com/c3content[/url]

LinkedIn: [url=http://www.linkedin.com/company/c3-creative-code-and-content]www.linkedin.com/company/c3-creative-code-and-content[/url]

XING: [url=http://www.xing.com/company/c3content]www.xing.com/company/c3content[/url]