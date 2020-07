c4b4? das bayerische Kooperationsprojekt von AmdoSoft und ciSio

Als Anbieter von RPA-Lösungen steht man vor vielen Herausforderungen. Neben der technologischen Weiterentwicklung und Implementierung beim Kunden sind vor allem Marketing und Vertrieb wichtig, um das eigene Produkt auch möglichst vielen Interessenten zugänglich zu machen. Aus diesem Grund haben wir von AmdoSoft uns mit einigen starken Partnern zusammengetan, um noch mehr Unternehmen erreichen zu können. Heute möchten wir Ihnen unsere Initiative c4b4 vorstellen, eine Kooperation von AmdoSoft mit dem SAP-Spezialisten ciSio aus Nürnberg.

Smarte Software seit 1998 – Das ist AmdoSoft

AmdoSoft ist ein Softwarehersteller im Bereich RPA mit sehr großer Erfahrung. Bereits seit 1998 beschäftigen wir uns mit der Frage, wie automatisierte Software Roboter unser Arbeitsleben erleichtern und optimieren können. Um uns auch weiterhin vorrangig auf die Verbesserung unserer Bots konzentrieren zu können, arbeiten wir mit einigen ausgesuchten Partnern zusammen, die ebenfalls voll von unserem Produkt überzeugt sind.

Optimierer mit Erfahrung – Das ist ciSio

Die fränkische Firma ciSio ist Spezialist für SAP-Unternehmenslösungen und fokussierte sich bislang fast ausschließlich auf diese Art der Optimierung von betrieblichen Prozessen. Durch die neuesten Entwicklungen wurde man aber auch bei ciSio auf den Trend zu RPA aufmerksam. Gemeinsam mit AmdoSoft als Hersteller der RPA-Bots bietet ciSio seinen Kunden nun also auch diese modernen Lösungen an.

Das ist c4b4

Die Initiative c4b4 ist das Produkt der fruchtbaren Zusammenarbeit von AmdoSoft und ciSio. Sie als Kunde können sich hier umfassend über unseren b4 Bot informieren und erfahren, wie Sie dank ciSio unsere Bots ganz einfach und schnell bei Ihnen implementieren lassen können. Unser Partner aus Nürnberg vertreibt, installiert und wartet also unsere Bots, damit wir uns noch besser auf die Perfektionierung unserer Software konzentrieren können. Beide Unternehmen glauben fest an die Zukunft von Robotic Process Automation in der modernen Arbeitswelt 4.0 und haben sich deshalb entschlossen, verstärkt zusammenzuarbeiten, um unseren b4 Bot bundesweit zu etablieren.

So funktioniert unsere Zusammenarbeit

Ähnlich wie bei vielen anderen Kooperationen auf dem Gebiet von RPA, KI und Softwarelösungen geht es auch bei der Initiative c4b4 um Reichweite und Effizienz. Meist haben die Software-Hersteller einfach nicht die Kapazitäten, um ihr Produkt so effektiv zu vertreiben, wie es möglich wäre. Hier knüpft unsere Kooperation mit ciSio an. Die SAP-Profis verfügen über ein breites Netzwerk an Kunden und Interessenten, die sich sicherlich sehr für das Thema RPA interessieren ? ist es doch das zukunftsweisende Thema für kleine und große Unternehmen fast jeder Branche. AmdoSoft stellt ciSio die Lizenzen für die Bots aus, schult deren Mitarbeiter und gibt Unterstützung, wo es nötig ist. ciSio hingegen geht hinaus in die Unternehmenswelt und bringt unsere Bots dorthin, wo sie benötigt werden ? vielleicht bald auch zu Ihnen!

Unser Ziel: Bots für alle!

Noch immer haben wir manchmal den Eindruck, die Unternehmen halten RPA für eine teure Zukunftstechnologie, die sich nur Konzerne leisten können. Wir aber glauben, dass RPA Bots bald in jedem Unternehmen so normal sein werden wie ein Drucker. Unsere Software Roboter sind zwar hochgradig flexibel und leistungsstark, aber eben auch einfach und schnell einsatzbereit. Sie als Kunde benötigen weder besondere IT-Kenntnisse noch viel Zeit oder Geld. Die Initiative c4b4 ist unser Versuch, die vorhandenen Hemmschwellen abzubauen und RPA zugänglicher zu machen. Erfahren Sie auf unserer Projektseite alles über unsere Bots und überzeugen Sie sich davon, dass c4b4 Bots einfacher, schneller und günstiger sind als gedacht.

Lernen Sie uns kennen

Wir machen RPA für große, aber eben auch kleine und mittelständische Unternehmen sowie Stadtverwaltungen und alle Einrichtungen, die Ihre Services besser und effizienter machen möchten. Wir wissen, worauf es ankommt und wo die Schwierigkeiten liegen. Wir sind keine Spin-Offs von großen Tech-Konzernen, sondern selbst mittelständische Betriebe aus Bayern mit Herz und Know-how. So wie Sie möchten auch wir mehr Erfolg in der digitalen Welt von morgen haben. Seien Sie dabei und packen ma?s.

Wer wir sind

AmdoSoft ist ein Softwarehersteller aus München, der sich seit 1998 mit seiner Softwarelösung b4 auf die IT- und Prozessautomatisierung spezialisiert hat.

Mit mehr als 20-Jahren Erfahrung, nennen wir uns Experten wenn es um die Überprüfung von IT-Infrastruktur und Anwendungen, sowie die Automatisierung und Absicherung von IT-gestützen Prozessen geht.

Was wir machen

Mit unserer Automatisierungslösungen b4 geben wir unseren Kunden ein intelligentes Tool an die Hand, dass ihre Mitarbeiter von langweiligen Routine-Aufgaben befreit, einen effizienteren Geschäftsablauf sichert und das Arbeitsumfeld verbessert.

Wie wir das machen

Der Kern von b4 ist die Graphical Rules Engine (GRE), eine auf grafischer Modellierung beruhende Regeldatenbank, die durch einfache Regelerstellung die Automation von IT-Prozesse und Korrelation von Daten ermöglicht. Dadurch können Aussagen über die Auslastung und mögliche Engpässe des Systems getroffen werden.

Robotic Process Automation (RPA) ist eine Technologie die auf den Einsatz von virtuellen Software-Robotern basiert. Unsere b4 Bots arbeiten auf dem User Interface in einer vergleichbaren Art und Weise wie es ein Mensch tun würde. Dabei werden Tätigkeiten echter Nutzer am Bildschirm simuliert und an definierten Messpunkten objektive Daten zu Verfügbarkeit und Leistung von Anwendungen gesammelt (E2E Monitoring), aber auch sich wiederholende Geschäftsprozesse automatisiert ausgeführt.

Überall dort, wo sich Arbeitsschritte häufig wiederholen und zeitintensiv sind, können Prozesse automatisiert werden und Software-Roboter die Aufgaben erledigen. Ob in der Personalabteilung, Buchhaltung, IT, im Einkauf oder bei der Softwareentwicklung, unsere b4 Bots sind branchenunabhängig und in allen Unternehmensbereichen einsetzbar.