CADCAMPDM: Viel Know-how für kleine Budgets

Die Partnerschaft zwischen ZWSOFT und GAIN Software hat jetzt ein Gesicht: www.cadcampdm.com ist mit seinem interessanten All-Inclusive Angebot seit kurzem online.

Zielgruppe der Initiative sind Unternehmen, die mit kleinem Budget CAD/CAM Projekte auf Produktdatenmanagement-Ebene (PDM) professionell stemmen wollen.

Bereits seit 5 Jahren vertrauen Anwender weltweit auf die Kombination von CAD/CAM Systemen aus dem Hause ZWSOFT mit dem beliebten PDM-System GAIN Collaboration.

CAD und PDM tief verbunden

Das Team hinter CADCAMPDM ist sowohl mit den Produkten von ZWSOFT als auch GAIN Software von der Pieke auf bestens vertraut.

Peter Schmitt, Geschäftsführer der GAIN Software GmbH: “Über die Jahre wurden wir immer wieder von Interessenten auf diese Kombination angesprochen. Schließlich empfiehlt ZWSOFT seinen Kunden unser PDM System. Und das positive Echo vieler Anwender weltweit bestätigt: Beide Systemwelten greifen perfekt ineinander. Da lag es für uns auf der Hand, unsere Kompetenzen dazu gebündelt zu präsentieren.”

PDM braucht CAD Know-how

GAIN Software versteht sich nicht nur als PDM-Spezialist. Schmitt: “Unsere tagtägliche Praxis bestätigt ganz klar: Als PDM-Anbieter ist ein entsprechendes Know-how verschiedener CAD-Systeme unabdingbar. Nur mit entsprechendem CAD-Hintergrund kann eine zielführende Zusammenarbeit mit Kunden gelingen. Wir bringen dieses Wissen und unsere Jahrzehnte langen Erfahrungen aus dem CAD/CAM Umfeld in unsere Beratungsleistung ein. So auch solche aus zahlreichen, teils sehr speziellen Anbindungen unseres PDM Systems mit ZWSOFT Produkten.

Clevere ZWSOFT-PDM Schnittstellen

Die PDM-Schnittstellen zu ZWCAD und ZW3D mit ihren tiefen, bidirektionalen Verbindungen entwickelt GAIN Software nun bereits im sechsten Jahr konsequent weiter.

Zahlreiche PDM-Funktionalitäten stehen über das integrierte Menü direkt in den ZWSOFT-Produkten zur Verfügung. So zum Beispiel das Einfügen von Schriftfeldern und Zeichnungsrahmen in Dokumente. Selbstverständlich verwaltet GAIN Collaboration alle Dokumenttypen von ZW3D bzw. ZWCAD.

Ebenso einfach gestattet GAIN Collaboration das Erzeugen von Neutralformaten bei verschiedenen Prozessen, das komfortable Kopieren und Revisionieren sowie die Einsicht von Referenz-Verwendungen aus ZWCAD- und ZW3D-Dokumenten über Register-Tabs.

Hand in Hand bis zum ERP

Stücklisteninformationen aus einem ZW3D Dokument erfasst GAIN Collaboration automatisch und ordnet sie dem Datensatz zu. Optional kann GAIN Collaboration die Stückliste mit Artikeln ergänzen. Mit einem im GAIN Collaboration vorhandenen Zusatzmodul können Stücklisten und Artikelstammdaten an ein ERP-System übertragen werden.

Über CADCAMPDM

CADCAMPDM ist eine Initiative der GAIN Software GmbH, den Machern des beliebten PDM (Produktdatenmanagement)-Systems GAIN Collaboration.

Die GAIN Software GmbH, gegründet 1984, ist einer der größten unabhängigen Software-Spezialisten für die Entwicklung von Produktdatenmanagement-Systemen (PDM). Die Kernkompetenz liegt in der Entwicklung, Einführung und Anwendungsunterstützung durchgängiger Softwarelösungen für die Verwaltung von Konstruktions- und Bürodokumenten aller Art.

Niederlassungen in Bielefeld, Bamberg und Berlin, sowie ein bundesweites Netz von Vertriebs- und Servicepartnern sorgen für eine kompetente Betreuung der Kunden. So auch in Europa (Schweiz, Finnland, Tschechien, Polen, Türkei) und weltweit (Indien, Australien, China).