CADENAS integriert 3DfindIT.com in Solid Edge 2021 um Konstruktionszeiten zu beschleunigen

Die neueste Version der Solid Edge? Software von Siemens verfügt nun mit?3DfindIT.com?über eine neue wertvolle Funktion für Ingenieure und Designer. Die Suchmaschine für technische 3D Komponenten?3DfindIT.com?von CADENAS ermöglicht Anwendern einen einfachen Zugang zu Millionen von CAD Modellen tausender internationaler Hersteller. Mit der Vielzahl an verfügbaren, intuitiven Suchmethoden trägt dieses neue Feature dazu bei, den Produktentwicklungsprozess zu beschleunigen und die Time-to-Market erheblich zu verkürzen.

Zusammenarbeit zwischen Siemens Digital Industries Software und CADENAS: Ein großer Schritt in Richtung Digitalisierung

Kürzere Produktionszeiten, größerer Kostendruck und eine steigende Nachfrage nach individuellen, maßgeschneiderten Produkten ? Ingenieure stehen heute vor unzähligen Herausforderungen. Dies hat zur Folge, dass Konstruktionsabteilungen ihre Produktentwicklungsprozesse rationalisieren sowie die digitale Transformation konsequent vorantreiben müssen. Um CAD Anwender bei ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen, hat Siemens Digital Industries Software seine neueste Version Solid Edge 2021 vorgestellt. Diese umfasst Verbesserungen im Subdivision Modeling sowie der Reverse-Engineering-Performance mit neuer Abweichungsanalyse.

Durch die Zusammenarbeit zwischen den beiden Digitalisierungsexperten, Siemens und CADENAS, haben die Solid Edge Nutzer nun direkt in Solid Edge 2021 Zugriff auf hochwertige CAD-Inhalte namhafter Hersteller. Die neue Funktion bietet Millionen von intelligenten CAD-Modellen mit integrierten Metadaten in nativen Solid Edge-Formaten, die mit wenigen Klicks in CAD-Konstruktionen eingefügt werden können. Auf diese Weise können Ingenieure ihr volles Potenzial entfalten und den Konstruktionsprozess optimieren.

?Indem Solid Edge durch den?3DfindIT.com?Service von CADENAS ergänzt wird, liefert Siemens Software-Werkzeuge zur Optimierung des Konstruktionsprozesses sowie zur Beschleunigung der Produktentwicklung. Dies ist für den Erfolg unserer Kunden entscheidend “, so John F. Miller, Senior Vice President of Mainstream Engineering bei Siemens Digital Industries Software.

3DfindIT.com?bietet Millionen von 2D und 3D CAD Daten, die durch die Komponentenhersteller verifiziert wurden. Je nach Katalog sind die digitalen Bauteile mit umfangreichen Metadaten angereichert, wie etwa Kinematik Informationen zur Prüfung von Bewegungsabläufen, Massenschwerpunkten, Materialien, Umweltschutznormen, Bestellnummern usw. Die Lösung unterstützt Ingenieure dabei, validierte digitale Komponenten aufzufinden und in ihren Konstruktionen einzusetzen, anstatt sie manuell selbst konstruieren zu müssen. Durch?3DfindIT.com?lässt sich so eine deutliche Zeitersparnis realisieren, welche Ingenieuren und Produktentwicklern die Freiheit bietet, sich auf die Entwicklung innovativer Produkte zu konzentrieren, statt manuell nach notwendigen Metadaten zu recherchieren und diese händisch ins System einzupflegen.

3DfindIT.com reduziert Suchaufwand und beschleunigt Time-to-Market

Ingenieure sehen sich oft mit der zeitaufwendigen Recherche nach Produktinformationen konfrontiert. Studien zufolge investieren sie rund 70 % ihrer Arbeitszeit in Tätigkeiten ohne konkrete Wertschöpfung. Suchmaschinen sind heute zwar in der Regel die primäre Informationsquelle, die Suchergebnisse jedoch für Ingenieure oft zu allgemein und deshalb unbrauchbar. Der Grund: Gewöhnliche Suchmaschinen sind nicht darauf ausgelegt, technische bzw. konstruktionsbezogene Informationen zu liefern. Die Suchmaschine für digitale Bauteildaten?3DfindIT.com?wurde deshalb gezielt entwickelt, um den Suchaufwand für die Bereiche Maschinenbau, Elektrotechnik und Bauwesen erheblich zu reduzieren und die Effizienz zu erhöhen.

Mit?3DfindIT.com?innerhalb von Solid Edge 2021 stehen Ingenieuren intuitive Suchmethoden, wie die 3D-Geometriesuche, Skizzensuche, Farbsuche oder Funktionssuche zur Verfügung. Sie erleichtern es Nutzern, das gesuchte Teil zu finden. Die Suchfunktionen sind dabei speziell auf die Bedürfnisse von CAD-Anwendern zugeschnitten, um Teile schneller zu finden und die Konstruktionszeit zu verkürzen.

Weitere Informationen über?3DfindIT.com?und seine innovative Suchfunktion finden Sie unter:

www.cadenas.de/news/de/reader/items/3dfind-it-die-visuelle-suchmaschine-der-naechsten-dimension-fuer-3d-herstellerkomponenten