CADENAS Solutions in Wolfsburg feiert 20-jähriges Unternehmensjubiläum

Die CADENAS Solutions GmbH feierte kürzlich ihr 20-jähriges Jubiläum in Wolfsburg und blickt auf eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung zurück. Der Startschuss für die neue Gesellschaft unter dem Dach der CADENAS Technologies AG fiel im Jahr 1999: Als Einmannunternehmen startete Alen Blechinger als gelernter Elektroniktechniker am Standort Wolfsburg mit dem Vertrieb der CADENAS Softwarelösungen.

Das Ziel des ersten Software- und Beratungsprojekts war dabei, die Standardisierung im Engineering eines namhaften Automobilherstellers aus Wolfsburg durch Teilemanagement zu fördern. Mittlerweile sind 21 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für CADENAS Solutions in Wolfsburg, Essen, Bremen sowie seit Juni 2019 in Stockholm tätig. Das gesamte Team berät und unterstützt vorwiegend Kunden im Norden und Westen Deutschlands sowie in Skandinavien rund um die Themen Strategisches Teilemanagement und Elektronische CAD Produktkataloge. Unterstützt wird Alen Blechinger seit 2004 durch Markus Poppinghuys, der die Niederlassung in Essen samt Mitarbeiterverantwortung erfolgreich führt.

?Ziel der neuen CADENAS Gesellschaft war damals noch mehr Kundennähe und eine optimale Beratung vor Ort zu schaffen. Dies erweist sich auch in der heutigen Zeit noch als entscheidender Vorteil. Den anfänglichen Fokus auf die Softwarelösung für Strategisches Teilemanagement haben wir stetig erweitert, so dass CADENAS Solutions heute auch auf die Beratung und den Vertrieb von Digitalisierungslösungen für Komponentenhersteller der Bereiche Mechanik, Elektrotechnik bis hin zu Architektur spezialisiert ist?, so Alen Blechinger, Geschäftsführer der CADENAS Solutions GmbH. Ein Schwerpunkt in diesem Bereich liegt dabei bei der Modellierung von Engineering Daten, die von einem Teil des großen Teams der kroatischen CADENAS Niederlassung in Slavonski Brod bewerkstelligt wird.

Langjährige Mitarbeitertreue sorgt für großen Erfahrungsschatz

Der Erfolg von CADENAS Solutions basiert vor allem auf einem starken Team-Zusammenhalt und den vielen langjährigen Mitarbeiter/innen. So sind damalige Auszubildende heute in wichtigen Positionen, wie etwa als Team- oder Projektleiter tätig, und bereichern das Unternehmen mit ihrem breiten Spektrum an Erfahrungen. ?Ich danke dem ganzen CADENAS Solutions Team für ihren großen Beitrag zum bisherigen positiven Entwicklungskurs des Unternehmens und bin sehr stolz auf jede einzelne Mitarbeiterin und jeden einzelnen Mitarbeiter?, so Alen Blechinger. ?Gerade im heutigen schnelllebigen digitalen Business ist die Mitarbeitertreue eine sehr große Auszeichnung und ein entscheidender Faktor für den Geschäftserfolg.?

Die CADENAS Solutions GmbH dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Kunden & Partnern für die erfolgreichen letzten 20 Jahre und freut sich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.