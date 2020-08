CADENAS Team punktet mit 66 Mio. CAD Downloads (=Sales Kontakte) im Monat Juli

Grund zum Jubeln: Ganze 6 CAD Downloadrekorde in nur einer Saison (September 2019 ? Juli 2020)! Auch im Juli konnten die Herstellerkataloge, basierend auf der CADENAS Technologie, einen klaren Punktesieg verbuchen: Erstmals haben Ingenieure, Architekten, Planer und Konstrukteure weltweit 66.060.910 CAD Engineering & BIM Daten Downloads getätigt. Diese Steigerung erfreut auch die auf den CADENAS Portalen vertretenen Komponentenhersteller, denn jeder 3D CAD Download eines Produktes steht für einen wertvollen Sales Kontakt. Die Anzahl der 3D CAD Downloads steigt auch dank?3DfindIT.com, der innovativen visuellen Suchmaschine für 3D Herstellerkomponenten, die von CADENAS entwickelt wurde. Auf diese Weise haben die Hersteller keinen Heimvorteil nötig, denn sie punkten mühelos weltweit mit ihren Elektronischen Produktkatalogen.

3DfindIT.com punktet mit weltweitem Vermarktungspotenzial für Komponentenhersteller

Die innovative Suchmaschine 3DfindIT.com von CADENAS ist im Juni 2019 an den Start gegangen. Herkömmliche Suchmaschinen fokussieren sich speziell darauf, möglichst alltagstaugliche Suchergebnisse zu liefern. Diese sind jedoch für das Engineering und den Architekturbereich häufig ungeeignet bzw. nicht relevant. Mittels 3DfindIT.com können die Hersteller mit ihren Komponenten direkt in die CAD & BIM Konstruktionen von Ingenieuren und Architekten sowie in die jeweiligen Stücklisten integriert werden. Diese werden anschließend durch den Einkauf letztendlich beschafft. Studien belegen, dass in 87 % der Fälle das Herunterladen von Engineering Daten später zu einem realen Kauf des Produktes führt.