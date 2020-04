CAFM Marktübersicht 2020

Die ?Marktübersicht CAFM-Software 2020? unterstützt bei der Orientierung in dem sehr großen Angebot von Lösungen für Computer Aided Facility Management (CAFM). Die Publikation präsentiert Kennzahlen und Leistungsmerkmale der wichtigsten CAFM-Systemanbieter und wird jährlich von ?Der Facility Manager?, Alpha IC und GEFMA veröffentlicht. Mit 33 abgebildeten CAFM-Produkten für das Facility Management hilft die Marktübersicht, sich in einem komplexen Themengebiet zurechtzufinden. Experten des GEFMA-Arbeitskreises Digitalisierung, der sich mit den kontinuierlich veränderten Anforderungen des Marktes beschäftigt, sind maßgeblich an der fachlichen Betreuung der Übersicht beteiligt.

Von Einsatzmöglichkeiten und Schnittstellen der CAFM-Systeme, über Anknüpfungspunkte, BIM (Building Information Modeling) und mobile Anwendungen bis hin zu wichtigen Sicherheitsaspekten gibt die umfangreiche Marktübersicht einen detaillierten Einblick. Zwei weitere Kapitel zu Dienstleistern aus den Bereichen CAFM-Implementierung (15 Anbieter) und Datenerfassung (3 Anbieter) dienen der vollständigen Abbildung der Prozesskette von der Datenerfassung über die Systemauswahl bis hin zur CAFM-Implementierung in einer Publikation. Eine aktuelle Übersicht über die GEFMA-Richtlinien zum CAFM und Hinweise zu themenspezifischer Fachliteratur weisen den Weg zu weiteren Arbeitshilfen und vertiefender Lektüre. Zusätzlich gibt die Publikation einen guten, erklärenden Überblick über die GEFMA-Richtlinien und Leitfäden rund um CAFM.

Bereits 19 der in der Marktübersicht enthaltenen Softwaresysteme wurden mit dem CAFM-Zertifikat nach GEFMA 444 ausgezeichnet, das einen Qualitätsstandard CAFM-Lösungen beschreibt. Für die hohe Akzeptanz dieses Standards spricht, dass die Zertifizierung zunehmend in Ausschreibungen als Präqualifikation vorausgesetzt wird.

Die Marktübersicht CAFM-Software (GEFMA 940) kann zum Preis von 45,00 ? (für GEFMA-Mitglieder 20,00 ?) inkl. USt. zzgl. 2,50 ? Versandkosten im GEFMA-Shop online bestellt werden (www.gefma.de).

Der Branchenverband GEFMA steht für einen Markt mit 134,28 Mrd. Euro Bruttowertschöpfung und mit einem Anteil am Bruttoinlandsprodukt von 4,75%. Er vertritt über 1000 Unternehmen und Organisationen des wachsenden Dienstleistungssektors Facility Management. Seit 1989 engagiert er sich für ein einheitliches Begriffsverständnis (Richtlinien, Benchmarking) und für Qualitätsstandards (Zertifizierungen: CAFM-Software Produkte, Nachhaltigkeit im FM sowie Aus- und Weiterbildung). Die GEFMA Initiative “FM – Die Möglichmacher” zeigt die Branche als attraktiven Arbeitgeber mit vielfältigen Job- und Karrieremöglichkeiten. (www.gefma.de)