Caledonia Mining Corporation Plc

Caledonia Mining Corporation Plc (“Caledonia” or the “Company” – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/? ) gibt bekannt, dass man am 28. September 2020 eine Nachricht von BlackRock, Inc. erhielt wonach ein ?bedeutender Aktionär? des Unternehmens wie in den Regeln der ?AIM Rules for Companies? bestimmt, seinen Anteil am Unternehmen per 25. September 2020 erhöht hat und damit über die meldepflichtige 5%-Grenze angestiegen ist. Die Meldung im Original wie folgend:

TR-1: Standard form for notification of major holdings

Weitere Details entnehmen Sie bitte dem beigefügten?Dokument. [PDF]