CAM-System hyperMILL? in MES-System integriert

Hummingbird Systems GmbH und die OPEN MIND Technologies AG, Hersteller von CAM/CAD-Systemen, kooperieren. Mit ihrer Zusammenarbeit bieten beide Softwareunternehmen Anwendern die Möglichkeit, Prozesse fertigungsweit zu vernetzen, zu steuern, zu automatisieren und zu optimieren.

Mit ihrer Kooperation fördern Hummingbird und OPEN MIND den durchgängigen Prozess- und Informationsfluss im gesamten Fertigungsunternehmen. Alle Prozesse von der Planung, Steuerung bis zur Kontrolle lassen sich in einem System in Echtzeit genau lenken, analysieren und optimieren. Da das MES-System die maßgeblichen Referenzdateien führt, sind alle Prozesse transparent, nachvollziehbar und sicher.

?Unsere MES-Lösung ist ein agiles System zur Planung, Steuerung und Automatisierung der technischen Prozesse für alle Fertigungsunternehmen. Es kann zu einem durchgängigen Fertigungsmanagement mit der Möglichkeit der Datenintegration aller vorhandenen Systeme und Maschinentechnologien beziehungsweise der Integration im Sinne der Industrie 4.0 sukzessive ausgebaut werden?, führt Hans-Georg Zwicker, COO bei Hummingbird Systems, aus.

CAM-Daten im MES

Mit hyperMILL? entwickelt OPEN MIND eines der weltweit führenden CAM-Systeme. Auf aktuellen Industriestandards basierende Schnittstellen ermöglichen den Datenaustausch mit anderen fertigungsrelevanten Systemen und eine nahtlose Integration von hyperMILL? in bestehende IT-Landschaften. Hagen Rühlich, Technischer Direktor bei OPEN MIND, stellt die Vorteile der Kooperation heraus: ?Durch diese gemeinsam entwickelte Integration unterstützen wir digitales Datenmanagement und durchgängige Prozessketten für alle an der NC-Fertigung Beteiligten. Unsere gemeinsamen Kunden können hyperMILL? innerhalb eines einheitlichen Fertigungsmanagements noch effektiver einsetzen und so wichtige Voraussetzungen für Industrie 4.0 herstellen.?

Datenzentrale für die Produktion

MES-Systeme (Manufacturing Execution System) sind umfassende Softwarelösungen zur zentralen Verwaltung aller produktionsrelevanten Daten eines Unternehmens. Alle operativen Prozesse, die eine Auswirkung auf den Fertigungs- oder Produktionsprozess haben, werden in einem MES-System abgebildet. Sämtliche Funktionen wie Materialmanagement, Maschinenbelegungs- und Personaleinsatzplanung, Auftragssteuerung, Instandhaltung, Dokumentenverwaltung, Leistungsanalyse oder Qualitätsmanagement werden durch eine MES-Lösung unterstützt.

Über Hummingbird Systems GmbH

Hummingbird Systems GmbH entwickelt und vertreibt zusammen mit der Hummingbird Services GmbH ?the agile Hummingbird MES-System??.

Das Hummingbird MES System basiert auf modernsten Software-Technologien und kann auf einfachste Weise im Sinne von Industrie 4.0 jede Art von Prozessen (z. B. Automatisierungen, alleinstehende Maschinen, Simulationen) integrieren. Die Philosophie von Hummingbird ist es, jeweils das beste System für die jeweilige Anwendung zu integrieren, statt zu versuchen, alles selbst zu machen. Vernetzung statt Monolith ist die Philosophie, mit der für den jeweiligen Kunden immer das beste System geschaffen wird.

Hummingbird erlaubt es mit einfachen, überschaubaren Schritten in die Digitalisierung einzusteigen. Dazu bietet sich häufig Planung und Steuerung als erster Schritt an. Mit der bahnbrechenden agilen Planung im Zusammenspiel mit der Taktung nach Kalenderwochen steht dazu das einfachste und zukunftsweisendste System bereit.

Hummingbird wird in großen (mehr als 400 Mitarbeiter) und sehr kleinen (10 Mitarbeiter) Betrieben europaweit eingesetzt.

Die OPEN MIND Technologies AG zählt weltweit zu den gefragtesten Herstellern von leistungsfähigen CAM-Lösungen für die maschinen- und steuerungsunabhängige Programmierung.

OPEN MIND entwickelt bestens abgestimmte CAM-Lösungen mit einem hohen Anteil an einzigartigen Innovationen für deutlich mehr Performance – bei der Programmierung sowie in der zerspanenden Fertigung. Strategien wie 2,5D-, 3D-, 5-Achs-Fräsen sowie Fräsdrehen und Bearbeitungen wie HSC und HPC sind in das CAM-System hyperMILL? integriert. Den höchstmöglichen Kundennutzen realisiert hyperMILL? durch das perfekte Zusammenspiel mit allen gängigen CAD-Lösungen sowie eine weitgehend automatisierte Programmierung.

Weltweit zählt OPEN MIND zu den Top 5 CAD/CAM-Herstellern, laut “NC Market Analysis Report 2020” von CIMdata. Die CAD/CAM-Systeme von OPEN MIND erfüllen höchste Anforderungen im Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau, in der Automobil- und Aerospace-Industrie sowie in der Medizintechnik. OPEN MIND engagiert sich in allen wichtigen Märkten in Asien, Europa und Amerika und gehört zu der Mensch und Maschine Unternehmensgruppe.

Weitere Informationen unter www.openmind-tech.com.