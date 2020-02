Cambridge Quantum Computing kündigt bedeutende neue Quantentechnologie-Zusammenarbeit mit CERN an

Cambridge Quantum Computing (“CQC”) gab

heute bekannt, dass es sich CERN openlab in Zusammenarbeit im Rahmen des

QUATERNION-Projekts angeschlossen hat, um die Anwendung der Quantentechnologien

in der Teilchenphysik zu erforschen. CQC ist ein weltweit führendes Unternehmen

in der Quantenbranche mit großem Engagement für die Pflege der

wissenschaftlichen Forschung von Weltklasse.

“Wir freuen uns, mit CERN, dem Europäischen Labor für Teilchenphysik, bei diesem

innovativen, auf Quantencomputern basierenden Forschungsprojekt

zusammenzuarbeiten”, so Ilyas Khan, Gründer und CEO von CQC. “CQC konzentriert

sich auf die Nutzung der weltbesten Wissenschaft, um Technologien für das

kommende Zeitalter zu entwickeln. Der Beitritt zu CERN openlab ist für jede

Organisation eine besondere Entwicklung, und wir freuen uns darauf, gemeinsam

Fortschritte zu erzielen”, fügte er hinzu.

“Unsere einzigartige öffentlich-private Partnerschaft arbeitet daran, die

Entwicklung von Spitzentechnologien für unsere Forschungsgemeinschaft zu

beschleunigen”, so Alberto Di Meglio, der Leiter des CERN openlab. “Die

Quantencomputing-Forschung ist eines der aufregendsten Studiengebiete unserer

Zeit. Wir freuen uns, CQC und seine Wissenschaftler von Weltklasse zur

Zusammenarbeit mit uns zu begrüßen.”

CERN-Forscher erkunden das Potenzial, das Quantencomputer bieten. Ihre

verbesserten Rechenkapazitäten können die Analyse und Klassifizierung riesiger

Datensätze verbessern und damit die Grenzen der Teilchenphysik erweitern. In

Zusammenarbeit mit großen Hardwareanbietern und Nutzern von Quantencomputern hat

CERN openlab eine Reihe von Projekten in diesem Bereich gestartet. Zu diesem

Zweck wird das CERN openlab-Team die Leistungsfähigkeit von t|ket?(TM), der

proprietären Quantenentwicklungsplattform von CQC, nutzen.

t|ket?(TM) von CQC konvertiert maschinenunabhängige Quantenschaltungen in

ausführbare Schaltungen, wodurch die Anzahl der erforderlichen Operationen

entscheidend reduziert wird und die physikalischen Qubit-Anordnungen optimiert

werden. Die architektur-diagnostische Natur von t|ket?(TM)wird den Mitgliedern

des CERN openlab-Projektteams helfen, plattformübergreifend zu arbeiten, um

selbst auf der heutigen lauten Quanten-Hardware optimale Ergebnisse zu erzielen.

Das QUATERNION-Projekt wird zudem die Anwendung des

Vier-Qbit-Quantentechnologie-Geräts von CQC namens Ironbridge(TM)* auf die Monte

Carlo-Methoden von CERN zur Datenanalyse untersuchen. Solche Methoden sind nicht

nur ein wesentlicher Bestandteil der Teilchenphysikforschung, sondern auch auf

viele andere Bereiche anwendbar, wie z. B. Finanz- und Klimamodellierung. Monte

Carlo-Methoden verwenden hochwertige Entropiequellen zur Simulation und Analyse

komplexer Daten. Mit der IronBridge(TM)-Plattform von CQC, dem weltweit ersten

kommerziell verfügbaren geräteunabhängigen und quantenzertifizierbaren

Kryptografiegerät, werden die Teams erstmals die Auswirkungen zertifizierter

Entropie auf Monte Carlo-Simulationen untersuchen.

Informationen zu Cambridge Quantum Computing

Cambridge Quantum Computing (CQC) ist ein weltweit führendes Unternehmen für

Quantencomputer-Software mit über 62 Wissenschaftlern, darunter 37

Wissenschaftler mit Doktortitel in Cambridge (GB), San Francisco, London und

Tokio. CQC entwickelt Tools für die Kommerzialisierung von Quantentechnologien,

die einen tiefgreifenden globalen Einfluss haben werden. CQC kombiniert

Fachwissen im Bereich der Quantumsoftware, insbesondere eine

Quantenentwicklungsplattform (t|ket?(TM)), Unternehmensanwendungen in den

Bereichen Quantenchemie (EUMEN), Quantum Machine Learning (QML) und

quantenerweiterte Cybersicherheit (IronBridge(TM)).

Weitere Informationen zu CQC finden Sie auf www.cambridgequantum.com

* Markenregistrierung in Großbritannien und in der EU

Pressekontakt:

Waseem Shiraz

+447818016775

waseem.shiraz@cambridgequantum.com

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/132392/4532950

OTS: Cambridge Quantum Computing Limited

Original-Content von: Cambridge Quantum Computing Limited, übermittelt durch news aktuell