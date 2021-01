camos spendet für soziale und nachhaltige Projekte

Die camos Software und Beratung GmbH spendet für vier internationale humanitäre und medizinische Organisationen. Unterstützt werden Ärzte ohne Grenzen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Gesundheitsversorgung in Krisengebieten zu verbessern. Eine weitere Spende geht an Friends-4-Friends, die mit ihrem Projekt ?Home of Good Hope? Kindern in Namibia nicht nur einen Platz für eine warme Mahlzeit geschaffen haben, sondern auch einen Ort des Wohlfühlens. Auch Terre des hommes wird finanziell unterstützt. Die Organisation setzt sich weltweit für Kinder in Not und deren Rechte ein. Die vierte Spende kam Naretoi zu Gute, ein Verein, der die Massai-Community in Ostafrika unterstützt.

Simon Märkle, Geschäftsführer bei camos, freut sich, auch in diesem Jahr wieder vier Einrichtungen unterstützen zu können: ?Wir achten darauf, dass unsere Spenden nachhaltig und effizient eingesetzt werden. Deshalb legen wir auch großen Wert darauf, insbesondere zu den kleineren Organisationen persönlichen Kontakt zu haben. Wir haben die vier Organisationen mit großem Bedacht ausgewählt und unterstützen diese bereits seit Jahren.?

Die camos Software und Beratung GmbH mit Sitz in Stuttgart entwickelt mit camos CPQ eine der führenden CPQ-Softwarelösungen (Configure Price Quote) für Angebotserstellung und Produktkonfiguration im B2B-Markt. camos ist kompetenter Partner für die individuelle Konzeption, Implementierung, Integration und Einführung von CPQ-Lösungen. Namhafte Kunden mit technisch komplexen Produkten wie Siemens, KONE, Liebherr oder MAN setzen die Software weltweit sowohl mobil im Außendienst als auch inhouse integriert in ERP-Systeme (z.B. SAP ERP) ein. Mit ca. 100.000 Named Usern insbesondere im Maschinen- und Anlagenbau ist camos in Europa der bedeutendste Anbieter in diesem Segment.