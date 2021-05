Canada Nickel gibt Entdeckung auf dem Nickelprojekt MacDiarmid bekannt

Canada Nickel Company Inc. („Canada Nickel“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V:CNC) (OTCQB: CNIKF – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-company-inc/) meldete heute die vorläufigen Ergebnisse des Beginns seines Bohrprogramms auf dem Nickelprojekt MacDiarmid, das 23 Kilometer südwestlich der ersten Crawford-Entdeckung des Unternehmens liegt. Die Ergebnisse aller Bohrungen stehen noch aus.

Mark Selby, Chair & CEO, sagte: „Wir freuen uns sehr, dass wir nach unserem ersten Erfolg in Crawford Township eine zweite Entdeckung gemacht haben.? Die ersten drei Bohrlöcher, die bei MacDiarmid gebohrt wurden, ergaben signifikante Abschnitte mit mineralisiertem Dunit, ähnlich der durchschnittlichen Mineralisierung, die wir ursprünglich bei Crawford entdeckt hatten. Die Ergebnisse unserer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung für Crawford werden nun am 25. Mai veröffentlicht; eine Telefonkonferenz findet am darauffolgenden Morgen um 10 Uhr EDT am 26. Mai statt. ?

Steve Balch, VP Exploration, sagte: „Diese Ergebnisse bestätigen den Erfolg unseres geophysikalischen Targeting-Ansatzes durch die erfolgreiche Bohrung unseres ersten neuen Ziels, das auf unseren Optionsgrundstücken identifiziert wurde. Wir freuen uns darauf, die anderen Ziele zu bebohren, die auf unseren vier zusätzlichen Nickelgrundstücken identifiziert wurden, sowie unser kürzlich hinzugefügtes sechstes Ziel bei Bradburn/Dargavel.“

Das Projekt MacDiarmid befindet sich 15 Kilometer westlich der Weltklasse-Mine Kidd Creek und 23 Kilometer südwestlich der ersten Entdeckungen des Unternehmens in Crawford Township. Das Nickel-Kobalt-Sulfid-Projekt Crawford befindet sich im Herzen des produktiven Bergbaulagers Timmins-Cochrane in Ontario, Kanada, und grenzt an eine gut etablierte, bedeutende Infrastruktur, die mit über 100 Jahren regionaler Bergbautätigkeit verbunden ist.

MacDiarmid Nickel Projekt

Die ultramafische Intrusion MacDiarmid („MUI“) ist etwa 3 Kilometer lang und 150 bis 600 Meter breit, wobei das primäre Ziel eine Reihe von übereinstimmenden geophysikalischen Anomalien ist, die 1,8 Kilometer lang und bis zu 400 Meter breit sind. Drei Bohrungen wurden auf der östlichen Seite der Intrusion im Abstand von 200 Metern niedergebracht und sollten Dunit-Peridotit im rechten Winkel zur Streichrichtung der MUI durchschneiden. Die Mineralisierung wurde über eine Streichlänge von 400 Metern bis zu einer maximalen Tiefe von 360 Metern und Mächtigkeiten von 150-200 Metern definiert. Alle Löcher wurden in Richtung Süden (205 Grad Azimut) bei einer Neigung von -50 Grad gebohrt.

MAC21-01 wurde bis in eine Tiefe von 411 Metern gebohrt und durchteufte hauptsächlich Dunit-Peridotit, beginnend bei 26 Metern, einschließlich eines Abschnitts mit hauptsächlich Dunit (156 Meter wahre Mächtigkeit), beginnend bei 99 Metern.

MAC21-02 wurde 200 Meter westlich von MAC21-01 in 36 Metern Tiefe in Peridotit niedergebracht und bis in eine Tiefe von 424 Metern gebohrt, wobei hauptsächlich Dunit-Peridotit (187 Meter wahre Mächtigkeit) durchteuft wurde.

MAC21-03 wurde 200 Meter östlich von MAC21-01 in der Nähe des östlichen Randes der Intrusion niedergebracht und durchteufte Dunit bis in eine Tiefe von 336 Metern (199 Meter wahre Mächtigkeit), beginnend bei 29 Metern.

Alle Löcher stießen auf kleinere (3 – 15 Meter mächtige) felsische bis mittelstarke Erzgänge.

Qualifizierte Person und Datenüberprüfung

Stephen J. Balch P.Geo. (ON), VP Exploration von Canada Nickel und eine „qualifizierte Person“ gemäß der Definition des National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft und die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung im Namen von Canada Nickel Company Inc. anderweitig geprüft und genehmigt.

Details zur Telefonkonferenz zur Diskussion von Crawfords vorläufiger wirtschaftlicher Bewertung

Canada Nickel veranstaltet eine Live-Telefonkonferenz mit Fragen und Antworten am 26. Mai 2021 um 10:00 Uhr EDT. Teilnehmer können sich wie folgt an der Telefonkonferenz beteiligen:

Ortswahl Toronto: +1-416-764-8688

Gebührenfrei in Nordamerika wählen: +1-888-390-0546

International gebührenfrei wählen: auf Anfrage erhältlich

Webcast-URL: https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1463704&tp_key=c92241d65a

Bestätigungsnummer: 10317274

Eine Playback-Version wird einen Monat lang nach der Telefonkonferenz unter +1-416-764-8677 (lokal oder international) verfügbar sein oder

In Nordamerika gebührenfrei unter +1-888-390-0541 (Passcode 317274 #).

Über Canada Nickel Company

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickel-Kobalt-Sulfid-Projekten voran, um Nickel und Kobalt zu liefern, die für die Versorgung der stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl benötigt werden. Canada Nickel Company hat in mehreren Gerichtsbarkeiten die Markenrechte für die Begriffe NetZero NickelTM, NetZero CobaltTM und NetZero IronTM beantragt und verfolgt die Entwicklung von Prozessen, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren einen Zugang zu Nickel und Kobalt in Ländern mit geringem politischen Risiko. Die Basis von Canada Nickel bildet derzeit das zu 100 % unternehmenseigene Vorzeigeprojekt Crawford Nickel-Cobalt-Sulfid im Herzen des produktiven Bergbaugebiets Timmins-Cochrane. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.canadanickel.com .

Sicherheitshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen „zukunftsgerichtete Informationen“ darstellen könnten. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Bohrergebnisse in Bezug auf das Nickel-Kobalt-Sulfid-Projekt Crawford und das Nickelprojekt MacDiarmid, das Potenzial des Nickel-Kobalt-Sulfid-Projekts Crawford und des Nickelprojekts MacDiarmid, den Zeitplan für wirtschaftliche Studien und Ressourcenschätzungen, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungsergebnisse, sowie Unternehmens- und technische Ziele. Zukunftsgerichtete Informationen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu den Faktoren, die sich auf das Ergebnis auswirken könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen, die zukünftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, die notwendigen Geldmittel aufzubringen, um die für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Grundstücks erforderlichen Ausgaben zu tätigen, (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten, die Ergebnisse von Explorationsprogrammen, der Zeitplan für die aktualisierte Ressourcenschätzung, Risiken der Bergbauindustrie, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen und das Versäumnis, behördliche oder Aktionärsgenehmigungen zu erhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie auf den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.