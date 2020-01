Canalys EMEA Channel Leadership Matrix 2019: Nutanix erhält den Rang eines “Champion”

Canalys hat Nutanix (NASDAQ: NTNX) in seiner ?EMEA Channel Leadership Matrix? für 2019 als ?Champion? eingestuft. Damit erhält der Spezialist für Enterprise Cloud Computing unter den Anbietern von hyperkonvergenten Infrastrukturen (HCI) EMEA-weit die beste Platzierung im Bereich Channel-Management. Die Leadership-Matrix basiert zum einen auf einem zwölfmonatigen Feedback aus dem Channel (?Vendor Benchmark?), zum anderen auf der Einschätzung der Canalys-Analysten zu Leistung, Strategie, Investitionen, Umsetzung und geplanten Initiativen der Anbieter. Um den Status ?Champion? zu erreichen, musste Nutanix mit die höchsten Partnerbewertungen erhalten und im Jahresvergleich das stärkste Wachstum in den bewerteten Kategorien aufweisen.

?2019 war ein Jahr massiven Wachstums für unser Channel-Geschäft in der EMEA-Region, in dem wir spannende neue Channel-Initiativen starteten und gemeinsam mit unseren Partnern eine enorme Dynamik bei unseren Kunden auslösten?, so Cyril VanAgt, Senior Director Channel Sales EMEA bei Nutanix. ?Dies ist ein stolzer Moment für Nutanix und eine Bestätigung dafür, dass unsere kontinuierlichen Investitionen in Marketing, Vertrieb, Ressourcen zur Vertriebsunterstützung und Customer Support den Erfolg unserer Partner steigern helfen.”

Die Einstufung spiegelt das Engagement von Nutanix im Rahmen seiner Channel-Charta wider, die Geschäftsabwicklung einfacher und müheloser zu gestalten und darüber hinaus Investitionen zur Steigerung der Partnerprofitabilität eine höhere Priorität einzuräumen. Die Partner wiederum schätzen das Bekenntnis von Nutanix zum Vertrieb über den Channel und platzierten den Anbieter laut Canalys-Bericht vom Dezember 2019 in den folgenden Bereichen auf den beiden obersten Rängen:

Qualität des technischen Supports für den Channel: höchste Bewertung

Marketing- und Lead-Generierungs-Aktivitäten: höchste Bewertung

Generierung von Wachstum durch Service und Support: höchste Bewertung

Produktverfügbarkeit und -versorgung: zweithöchste Bewertung

Erleichterung der Geschäftsabwicklung: zweithöchste Bewertung

?Die Zusammenarbeit mit dem Nutanix-Channel-Team ist von einer echten Partnerschaft geprägt, und das vom ersten Tag an?, so Will Carver, UK Alliances and Partnerships Director bei SCC. ?Nutanix investiert in den Erfolg von SCC und stattet uns mit den nötigen Tools und Kenntnissen aus, um den Absatz zu steigern und unsere Kunden zu unterstützen.?

Diese Neuigkeiten sind wie ein krönender Abschluss des vergangenen Jahres, in dem Nutanix eine beeindruckende Dynamik an den Tag gelegt hat. Dazu gehören neue und verbesserte Incentive- und Rabattprogramme, zusätzliche Investitionen in Mitarbeiter für Channel-Support und -Management, ein neues Programm für Distributoren, neue Marketing- und Lead-Generierungs-Kampagnen sowie verstärkte technische Schulungs- und Zertifizierungsprogramme für Partner.

Darüber hinaus begrüßen die Vertriebspartner die Zusammenarbeit von Nutanix mit HCI-Partnern ? darunter Hewlett Packard Enterprise, Fujitsu und Lenovo ? in den Bereichen Marktansprache und Leadgenerierung. Denn diese bietet Kunden mehr Optionen bei der Auswahl von Hybrid-Cloud-Lösungen, die ihre individuellen Anforderungen erfüllen.

?Wir konzentrieren uns auf ein Vertriebsmodell, in dem die Partner an vorderster Stelle stehen, und sehen es mit Genugtuung, dass unsere Channel-Partner verstehen, welchen Wertzuwachs wir den Kunden und ihrem Geschäft verschaffen?, sagt Sammy Zoghlami, SVP Sales EMEA bei Nutanix. ?Wir möchten uns bei unseren Vertriebspartnern für diesen gemeinsamen Erfolg bedanken und freuen uns darauf, 2020 zusammen die Kundendynamik weiter zu erhöhen.?

Weiterführende Informationen

Mehr Informationen zur Nutanix Channel Charter sind hier erhältlich.

Die Originalmeldung von Canalys findet sich hier.

