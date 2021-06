Candidate UI von projekt0708 jetzt im SAP Store

projekt0708 gab heute bekannt, dass das Add-on Candidate UI ab sofort im SAP Store, dem Online-Marketplace für SAP- und Partnerangebote, verfügbar ist. Candidate UI ist mit SAP SuccessFactors Recruiting integriert und ermöglicht es Kunden, den Bewerbungsprozess sowie die Standard-Bewerberoberfläche innerhalb der SAP-Lösung für interne wie für externe Kandidaten zu optimieren. Mit dem Candidate UI veröffentlicht projekt0708 seine dritte Applikation im SAP Store.

SAP SuccessFactors Recruiting kombiniert als führende Cloud-Lösung auf einzigartige Weise Bewerbungstracking, Jobverteilung und Candidate Relationship Management mit intelligenten Technologien, um ein attraktives Bewerber- und Kandidatenerlebnis zu schaffen.

Mit den Funktionen des Career Site Builder können HR-Teams ihre externen und internen Karriereseiten einschließlich der gesamten digitalen Bewerbungserfahrung einfach erstellen und verwalten.

Durch die nahtlose Integration des Candidate UI in SAP SuccessFactors Recruiting kann die Application Experience mit zusätzlichen Gestaltungs- und Anpassungsmöglichkeiten weiter optimiert werden.? Das Add-on bietet Anwendern ein umfassendes und komplett individuelles Online-Bewerbungserlebnis, das sich durch maximale Flexibilität in Design, Struktur und integrierte Funktionen auszeichnet. Bei der Gestaltung des Online-Bewerbungsprozesses, der Formulare und der Kandidatenprofile gibt es für den Kunden keinerlei Restriktionen. Darüber hinaus bietet es zusätzliche Authentifizierungsmethoden, z.?B. über Social Login (via Google, Microsoft, LinkedIn, etc.), und erleichtert den Prozess der Mehrfachbewerbung.

Schon mit dem ebenfalls im SAP Store verfügbaren Add-on p78 Quick Apply für SAP SuccessFactors Recruiting ist es projekt0708 gelungen, eine mobile Lösung zu präsentieren, die den gesamten Bewerbungsprozess durch eine One-Click-Bewerbung erheblich vereinfacht und beschleunigt. Mit dem p78 Candidate UI geht der offizielle SAP Gold Partner noch einen Schritt weiter.

Das Candidate UI erweitert den Funktionsumfang innerhalb des gesamten Bewerbungsprozesses. Wie bereits unter p78 Quick Apply ist auch mit dem Candidate UI das Parsing des Lebenslaufs optional möglich.

Das Candidate UI ist im SAP Store verfügbar und wird bereits von Kunden, wie zum Beispiel der ProSiebenSat.1 Media SE, ?produktiv eingesetzt.

projekt0708 ist ein Partner im SAP-PartnerEdge-Programm. Als solcher ist er befugt, Softwareanwendungen zu entwickeln, zu vermarkten und zu verkaufen, die SAP-Software und -Technologie ergänzen und darauf aufbauen. Das SAP-PartnerEdge-Programm ermöglicht die schnelle und kostengünstige Entwicklung von exklusiven, qualitativ hochwertigen Anwendungen, die sich auf spezifische Geschäftsanforderungen konzentrieren, durch bestimmte Tools, Vorteile und individuellen Support. Das Programm bietet Zugang zu allen relevanten SAP-Technologien über einen einfachen Rahmenvertrag innerhalb eines einzigen, globalen Vertrags.

Die projekt0708 GmbH ist ein innovatives IT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen, das sich auf SAP-Cloudlösungen für HR (SAP SuccessFactors), SAP ERP Human Capital Management (SAP ERP HCM) und SAP-Concur-Lösungen spezialisiert hat. Darüber hinaus verfügt projekt0708 über Expertisen in der Mobilisierung und Vereinfachung von Geschäftsanwendungen auf Basis neuester SAP-UI-Technologien, wie etwa SAP Fiori. Hauptsitz des Unternehmens ist München.

Ursprünglich als Arbeitstitel für das „Projekt Selbständigkeit“ der Firmengründer gedacht, blieb projekt0708 später als Unternehmensname bestehen. Seit Juli 2008 unterstützen die Mitarbeiter von projekt0708 Unternehmen jeder Größe und sämtlicher Branchen. Damit richten sich die Service- und Beratungsleistungen auch an international aufgestellte Unternehmen. Neben der HR-Konzept- und Prozessberatung zählen insbesondere SAP-SuccessFactors-Beratungsleistungen zum Angebot. Darüber hinaus umfasst die Expertise alle erforderlichen Technologien, Methoden und Programmiersprachen für maßgeschneiderte Implementierungen und kundenspezifische Zusatzentwicklungen. Als Bestätigung der Kompetenzen und Projekterfolge hat projekt0708 bereits seit 2014 den Status als SAP-Partner mit SAP Recognized Expertise im Bereich SAP ERP HCM für Deutschland inne und ist seit 2016 SAP Gold Partner. 2017 folgte der offizielle Status als Cloud Reselling Partner der SAP. In 2018 konzentrierte sich projekt0708 auf die Cloud-Lösungen der SAP und wurde SAP Concur Consulting Partner (CSP) sowie SAP Concur Implementation Partner (CIP) und besitzt seitdem SAP Recognized Expertise für die SAP SuccessFactors Recruiting und Onboarding Solutions. In den darauffolgenden Jahren folgten die SAP Recognized Expertise in User Experience sowie für die Lösungen SAP SuccessFactors Talent, SAP SuccessFactors Learning und SAP SuccessFactors Employee Central und Payroll Solutions. Ebenfalls in 2020 erfolgt die Etablierung einer Microsoft-Partnerschaft, in deren Folge das Leistungsangebot sukzessive um Cloud Computing Lösungen unter Verwendung ausgewählter Dienste der Microsoft-Familie erweitert wird.