capa city in time – Ein Arbeitsheft für ein gut funktionierendes Arbeitsgedächtnis

Dieses Arbeitsheft unterliegt der Erinnerung und der Zeit. Es ist ein Arbeitsgedächtnistraining für die älteren Generationen, wendet sich also nicht, wie die meisten Hefte dieser Art, an Schulkinder. Über Wörter in Verbindung mit imaginären Bildern werden Informationen mit bereits vorhandenem Wissen verknüpft, sicherer abgespeichert und die Merkfähigkeit erhöht. Eine hohe Merkfähigkeit ermöglicht es uns, im Alltag mehrere Informationen kurzfristig zu speichern, um diese gedanklich zu be- und verarbeiten. Das schnelle Bearbeiten von Informationen ist ein weiterer Baustein dieses Trainings und fordert absolute Konzentration. Die Leser verbessern mit diesem Buch ihre eigene Merkspanne, Verarbeitungsgeschwindigkeit und Aufmerksamkeit.

Erinnerung wird in „capa city in time“ von Ina Johannes durch Wörter und Bilder verbessert. Ein gut funktionierendes Arbeitsgedächtnis ist der sichere Anker für unsere Erinnerungen. Es gilt, die Erinnerungen zu bewahren, die unser Ich und unser Sein erklären. Es gilt, auch morgen noch sagen zu können, wer wir sind und was wir möchten. Das Buch richtet sich damit vor allem an Menschen, die sich bereits Sorgen darüber machen, dass ihr Erinnerungsvermögen nicht mehr ganz optimal arbeitet und die einen Weg finden möchten, um auch im Alter nicht allzu viele Erinnerungslücken zu haben.

„capa city in time" von Ina Johannes ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-17925-7 zu bestellen.

